Estátua de Kobe: Vanessa Bryant defende pose e confirma que ganhará mais duas

Vanessa Bryanta viúva do falecido grande Kobedefendeu a pose que escolheu para a estátua e confirmou que o Los Angeles Lakers irá homenageá-lo com mais duas esculturas fora da Crypto Arena.

A inauguração da estátua contou com a presença de muitos ex-companheiros de equipe de Kobe, incluindo Pau Gasol, Lamar Odom, Robert Horry, Paz Mundial Metta, Gary Payton, Jordan Farmar, Larry Nance Jr.., e mais.

Vanessa não mediu palavras ao se dirigir a quem não gosta da pose que Kobe escolheu para sua estátua, que é ele simplesmente apontando para o céu.

“Para que conste, Kobe escolheu a pose que você está prestes a ver. Então, se alguém tiver algum problema com isso, que merda”, disse Vanessa.

Mais duas estátuas para Kobe Bryant

A estátua mostra Kobe vestindo sua camisa original nº 8, mas Vanessa confirmou que o nº 24 será incluído na próxima edição fora da Crypto Arena.

Haverá também uma terceira estátua de Kobe, esta com sua filha Giannaque morreu tragicamente no acidente de helicóptero com ele aos 13 anos.

Muitas pessoas assistiram à inauguração da primeira estátua, incluindo Magia Johnson e Rob Pelinkacuja briga aparentemente ainda está em andamento.