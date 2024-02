Estrela de ‘A Princesa e o Sapo’ elogia Disney Re-Theming Splash Mountain

IYDK, SM foi baseado no filme de 1946, “Song of the South”, que foi fortemente criticado durante anos por suas representações racistas de homens negros do sul e por sua representação do Sul antes da guerra.

Sua substituição da calha de toras, Tiana’s Bayou Adventure, será inaugurada no Magic Kingdom do Walt Disney World neste verão e, no final do ano, no Disneyland Park de Cali. Dizem que os animatrônicos para a nova atração são de próximo nível – algo que encanta Jennifer porque ela acha que os animadores da primeira história da princesa negra do estúdio não foram apreciados o suficiente.