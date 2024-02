Estrela de ‘Vanderpump Rules’ Tom Sandoval namorando a modelo Victoria Lee Robinson

Tom’s apresentou Victoria em sua história no Instagram algumas vezes recentemente … incluindo quarta-feira à noite, quando ele postou um vídeo e uma foto deles em seu salão de coquetéis e restaurante Schwartz and Sandy’s em Los Angeles.

Como muitos modelos importantes do ramo, ela tem uma história com Leonardo DiCaprio. Eles foram ligados no verão de 2016, quando foram fotografados saindo de um Justin Bieber depois da festa da turnê em Nova York, quando ela tinha 23 anos. Sim, bem na casa do leme de Leo.

Nós vimos Tom saindo de bares com mulheres aleatórias algumas vezes no ano passado – no Missouri e no Tennessee – e em setembro ele negou um boato de caso com o cantor e compositor Sim.