Estrela pornô Kagney Linn Karter morre aos 36 anos após suicídio

Kagney Linn Karter – uma famosa estrela pornô – morreu por suicídio… TMZ descobriu.

A atriz de filmes adultos – que começou na indústria em meados dos anos 2000 – faleceu quinta-feira no condado de Cuyahoga… isso de acordo com registros online que confirmam que seu corpo foi recebido pelo escritório do legista naquele dia de Parma, OH.

Um representante do Departamento de Polícia de Parma disse ao TMZ … Kagney tirou a própria vida – algo confirmado por amigos dela que agora iniciaram um GoFundMe em nome de sua mãe, Lata.

Os organizadores do GFM dizem que o dinheiro arrecadado irá para os custos que Tina incorreu para colocar KLK de maneira adequada, incluindo serviços memoriais. A GFM – que tem uma meta de US$ 8.000 e arrecadou pouco menos de US$ 6 mil até o momento – usará qualquer dinheiro que sobrar e doará para uma instituição de caridade local de resgate de animais… algo que seus amigos dizem que ela teria desejado .

As duas mulheres por trás do GoFundMe dizem que são donas de estúdios de fitness – aqueles que Kagney aparentemente frequentaria na área de Cleveland, OH – e dizem que ela também começou um em Akron… observando que era o primeiro pole studio do gênero por lá.

O GFM tem palavras gentis para compartilhar, escrevendo … “Kagney era uma mulher que usava muitos chapéus; ela era uma artista, uma cantora, uma dançarina, uma filha e uma amiga. Ela veio pela primeira vez ao nosso estúdio em Cleveland em novembro de 2019 , recém-saída de Los Angeles, crescendo e pronta para voltar à pole, em uma comunidade totalmente nova onde ela não conhecia ninguém e ninguém a conhecia.”

As duas mulheres que organizam o GFM afirmam que Kagney também tinha problemas pessoais, dizendo… “Infelizmente, apesar de todas as suas realizações e talentos impressionantes, Kagney lutou com problemas de saúde mental com o passar dos anos.”

Eles continuam… “Mesmo em seus dias mais sombrios, porém, ela ainda aparecia no estúdio, sempre pronta para aprender, contribuir, melhorar a si mesma de qualquer maneira que pudesse. Tão sozinha quanto, sem dúvida, se sentia dentro dos limites de seu própria cabeça, ela continuou a se esforçar para aparecer para seus amigos e para a comunidade que se importava com ela. Ela travou suas próprias batalhas com a mesma tenacidade e motivação que demonstrou em todas as outras áreas de sua vida, com tanta força como ela podia.”

Kagney estrelou inúmeros filmes e programas adultos ao longo de sua longa carreira – e ela foi uma artista condecorada no mundo da pornografia… tendo ganhado prêmios AVN e outros elogios por seu trabalho. Além do pornô, ela também modelou muito – inclusive para a Penthouse – e também dançou em clubes exóticos.

Uma de suas últimas postagens mostra ela recentemente de férias na Flórida, onde parecia estar de bom humor. Kagney tinha apenas 36 anos.

