Ex-jogador do PSG: a mudança de Mbappe para o Real Madrid é um negócio fechado

ÓNa segunda-feira, o jornalista transferido Fabrizio Romano afirmou que representantes de Kylian Mbappé e a Real Madrid conselho estão negociando uma mudança sob estrito sigilo, mas com a permissão do PSG.

Na terça-feira, um embaixador e ex-jogador do PSG Laura Boulleau, afirma que a mudança de Mbappe para Los Blancos é um negócio fechado. Espera-se que nos próximos dias Mbappé confirme que não permanecerá com Paris Saint-Germainuma declaração que definitivamente abriria as portas para sua assinatura com o Los Blancos.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

Boulleau afirmou que, dentro do clube, PSG confirmaram a sua saída: “Temos a impressão de que já vivemos esta novela. Nos anos anteriores não obtive muitas informações, mas agora disseram-me que a sua contratação pelo Madrid é um negócio fechado. Digo Eu mesmo acredito que existe a possibilidade de ele renovar”, disse o ex-internacional francês ao ‘Canal Football Club’.

Além disso, Boulleau comentou que Mbappé “também ama o seu clube e tem respeito por ele”, por isso defende “aguardar a sua decisão como adultos”. A este respeito, Fabrizio Romano afirmou que Mbappe teria primeiro de comunicar a sua decisão, pessoalmente, a Nasser Al-Khelaifi. Mas neste momento não existe nenhum documento oficial assinado com Real Madridcom o Paris Saint-Germain ou com qualquer outro time.