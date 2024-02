Ex Kayla Nicole de Travis Kelce festeja com 49ers WAGs em Las Vegas

Kayla Nicoleprovavelmente não está torcendo por Kansas City no domingo… em vez disso, ela parece firmemente no campo dos Niners – festejando com esposas e namoradas de São Francisco



A ex-GF de Travis Kelce acessou o Instagram nas primeiras horas da manhã de sábado para compartilhar uma série de clipes de uma festa malvada que ela compareceu… e alguns rostos familiares dos fãs do 49ers apareceram nos clipes.

Durante a noite, Kayla tirou uma foto com algumas senhoras… e George Kittleesposa Clara jogou um de volta ao lado dela. George, é claro, é o tight end de San Francisco – a mesma posição que Kelce joga.

Claire e Kayla são claramente amigas… tendo sido fotografadas juntas em um evento diferente perto do final de janeiro.

Kristin Juszczyk – esposa do versátil zagueiro do SF Kyle – marcou Claire em vários posts da festa na noite passada, então parece que ela estava lá pelo menos – embora não esteja claro se ela teve algum encontro cara a cara com Kayla também.

Kayla tem confraternizado com pessoas de ambos os lados do debate do Super Bowl… lembre-se, nós fotos obtidas dela e Patrick Mahomes‘ irmão Jackson conversando amigavelmente – então talvez ela esteja apenas sendo amigável com os dois times.

Dado seu rompimento amargo com TK – e seu novo relacionamento público – temos que imaginar que Kayla revidar com as esposas dos Niners significa que ela escolheu seu lado para o Super Bowl.



