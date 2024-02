Ex-militar dos EUA afirma que foi sequestrado por alienígenas e revela a mensagem que lhe deram

An ex-Homem do Exército dos EUA afirmou que foi abduzido por alienígenas, durante o sono, durante três meses, no valor de 18 minutos no tempo da Terra, enquanto eles o deixavam com uma grave mensagem para o resto da humanidade prestar atenção entre as civilizações alienígenas em guerra.

Alex Collier foi o último a ser levado de seu planeta natal por amigos extraterrestres quando conheceu duas criaturas altas chamadas Vissaeus e Moronany após adormecer no campo de seu avô.

Estrangeiro em Miami? Polícia responde a teorias online de avistamentos extraterrestres

Segundo o seu relato, os alienígenas lhe disseram que o universo tem mais de 21 bilhões de anos e que contém um total mínimo de 135 bilhões de pessoas, com cerca de oito bilhões vivendo na Terra.

Ele acrescenta ainda que os humanos deverão encontrar em breve ruínas alienígenas antigas, embora não haja nenhuma evidência sólida que sugira que elas realmente existam e que as tenhamos encontrado.

Como ele conversou com eles?

Na bizarra troca, ele teve seu próprio destino revelado a ele quando os alienígenas lhe disseram que ele estava vivo há 62.000 anos e morreu tentando evitar um conflito entre duas raças visitantes, alegando que a reencarnação realmente existe.

Durante o encontro, que ele disse ter sido afastado do nosso planeta por três meses, mas que só ocorreu durante 18 minutos no tempo da Terra devido à dilatação do tempo ou dimensões alternativas de acordo com o cinturão de comunicação.

“Recebi um cinto que tive que usar para manter meus átomos, moléculas e células unidos”, Mineiro disse exclusivamente ao Science Alert. “E formou um casulo ao meu redor.

“Isso me ajudou a existir em sua dimensão. Eu poderia tocá-los e eles poderiam me tocar.”

Qual é a probabilidade de encontrarmos alienígenas?

Os sinais de rádio e as investigações dos telescópios produziram poucas evidências substanciais de que existe vida fora da Terra, sugerindo que estamos sozinhos no enorme vazio do espaço, apesar das probabilidades de isso ser muito remoto.

Esta questão é frequentemente chamada de Paradoxo de Fermi e é um ponto de discussão comum sobre a existência de vida alienígena.

Mas mesmo que isso aconteça, com base na tecnologia que possuímos atualmente e no nosso conhecimento das leis do universo, é altamente improvável que encontremos outras civilizações alienígenas.

A Voyager I partiu da Terra em 1977 e atualmente viaja a uma velocidade de cerca de 540 milhões de quilômetros por ano, mas só deixou o sistema solar em 2012.

Parece rápido, mas, por outro lado, a luz viaja a 300.000 km por segundo e mesmo que pudéssemos viajar nessa velocidade, ainda levaríamos 26.000 anos-luz para chegar ao centro da Via Láctea, e essa é apenas a nossa própria galáxia.