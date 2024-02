Ex-namorada de Travis Kelce e irmão de Patrick Mahomes conversam em Las Vegas, antes do Super Bowl

Travis Kelceex Kayla Nicolepode ter tido um desentendimento com Patrício dar Brittany Mahomes … mas claramente não há amor perdido entre ela e Jackson Mahomes — ‘causa TMZ Esportes aprendeu os dois acotovelados em Las Vegas antes do grande jogo.

Testemunhas oculares nos dizem… a antiga paixão de Kelce – com quem ele esteve anos antes Taylor Swift – e o irmão mais novo do Chiefs QB se reuniram no Aria’s High Limit Lounge por volta das 22h15 de quinta-feira à noite – e eles não se deixaram lado a lado por cerca de uma hora.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que esse encontro não foi planejado – foi mais uma situação de esbarro, aparentemente – embora as pessoas no local digam que certamente parecia coordenado, como nos disseram que Kayla se juntou a Jackson na fantasia do hotel. bar depois de ter esperado por um minuto. Testemunhas nos disseram que parecia que Jackson talvez estivesse esperando por ela.

Independentemente disso, testemunhas dizem que Jackson e Kayla – que se tornaram bons amigos durante os anos em que a modelo namorou Kelce – foram super afetuosos um com o outro enquanto conversavam… parecendo joviais durante toda a conversa – uma conversa envolvente para ambos, nós ‘recontada.

Claro, isso é notável porque Kayla recentemente tentou se distanciar de Patrick e Brittany… depois deste último estabeleceu um vínculo com a nova namorada de Kelce, Tay Tay.

ICYMI … Kayla deixou de seguir o casal famoso online – mais tarde explicando que ela fez isso para se “proteger” entre as pontas apertadas novo romance e seu óbvio vínculo contínuo com PM.

Embora Kayla aparentemente tenha se livrado de qualquer conexão com Mahomes/Kelce – ela claramente ainda está bem com Jackson aqui – o que faz sentido com base no que mais sabemos. Fontes nos dizem que realmente não há rixa entre nenhuma das partes… e nos disseram que só porque a amizade de Brittany e Kayla fracassou depois que ela e Trav se separaram – nossas fontes insistem que nunca houve uma expectativa de que alguém ao seu redor iria cortar laços, incluindo JM.

Trav, é claro, seguiu em frente… e Kayla parece mais do que pronta para fazer o mesmo – dizendo no mês passado que ela está não está mais interessado em namorar atletas, querendo um homem com poder.

À primeira vista, seu encontro com Jackson não parece ter sido romântico. Mas é interessante que Kayla esteja em Las Vegas agora… suponha que veremos o que acontece.



