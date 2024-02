Existe concurso Bombeiro Civil? Saiba sobre formação, salário e tudo sobre a profissão

Conheça os requisitos para fazer o concurso Bombeiro Civil

Se você deseja seguir carreira e realizar o concurso Bombeiro Civil, é importante entender os requisitos para ser admitido.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Sobre a carreira

O Bombeiro Civil desempenha um papel vital na salvaguarda de vidas e propriedades, desde a prevenção até a resposta em situações de emergência, como incêndios e outros incidentes.

As principais funções são:

Elaboração de Planos de Emergência: Desenvolve estratégias para lidar com situações de risco, como incêndios, tumultos e evacuações.

Inspeções e Identificação de Riscos: Realiza inspeções regulares nos locais onde atua, identificando potenciais perigos e orientando moradores e funcionários sobre medidas de segurança.

Combate a Incêndios: Utiliza técnicas específicas para controlar incêndios, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), extintores e mangueiras.

Primeiros Socorros: Presta assistência imediata em caso de acidentes, garantindo a segurança e o bem-estar das pessoas.

Resgate e Evacuação: Está habilitado para resgatar e evacuar pessoas de forma segura e eficiente em situações de risco.

Você sabe a diferença de bombeiro civil e militar?



Embora ambas as profissões estejam envolvidas em atividades de resgate e segurança, há diferenças fundamentais entre elas:

Bombeiro Civil: Geralmente contratado por empresas terceirizadas ou organizações privadas para fornecer serviços de emergência em locais específicos, como empresas, shoppings, eventos e outros estabelecimentos. Seu foco principal está na prevenção e resposta a incidentes dentro desses contextos específicos.

Bombeiro Militar: Funcionário público que integra o corpo de bombeiros de uma região ou país, atendendo a toda a sociedade. Eles estão envolvidos em uma variedade de situações, desde incêndios e resgates até emergências médicas e desastres naturais. Seu papel é mais abrangente, cobrindo uma ampla gama de serviços de proteção civil para a comunidade em geral.

Como se tornar um bombeiro civil?

Para tornar-se um Bombeiro Civil, é necessário completar um curso básico na área, com duração mínima de 210 horas, que abrange tanto aspectos teóricos quanto práticos relacionados à segurança, prevenção de incêndios e primeiros socorros. Além disso, é obrigatório participar anualmente de cursos de reciclagem para se manter atualizado com as últimas práticas e tecnologias de combate a incêndios e emergências. Esses requisitos são estipulados pela legislação federal para garantir que os profissionais estejam adequadamente capacitados para lidar com uma variedade de situações de emergência com eficácia e segurança.

Sobre salário

A remuneração média dos Bombeiros Civis no Brasil é de aproximadamente R$ 2.500. Essa média é calculada com base em 807 salários enviados de forma confidencial por profissionais que ocupam esse cargo em diferentes regiões do país. No entanto, os salários podem variar significativamente, com valores mínimos em torno de R$ 1.018 e máximos alcançando R$ 6.044. Essas variações podem ser influenciadas por diversos fatores, como experiência profissional, nível de qualificação, localização geográfica e tamanho da empresa empregadora.

Existe concurso Bombeiro Civil?

Para se tornar um Bombeiro Civil, não é necessário realizar um concurso público. No entanto, é fundamental passar por formação e treinamento específicos para exercer a profissão com eficiência e segurança.

No que diz respeito à necessidade de possuir uma graduação universitária, não é obrigatório ter ensino superior para ser um Bombeiro Civil. No entanto, é altamente recomendável buscar cursos técnicos e capacitações na área para adquirir as habilidades necessárias para desempenhar as responsabilidades do cargo de forma competente. Esses cursos fornecem conhecimentos teóricos e práticos essenciais para lidar com situações de emergência, prevenção de incêndios e outras atividades relacionadas à profissão de Bombeiro Civil.

Sendo assim o que precisa fazer?

Para se tornar um Bombeiro Civil, é necessário seguir os requisitos estabelecidos pela legislação e realizar os seguintes passos: