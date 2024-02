Fã de Taylor Swift escolhe entre assistir ao show e fazer um transplante de rim

Alguns Taylor Swift os fãs são tão fanáticos que colocam sua saúde em risco só para vê-la ao vivo no palco.

Pegar Tamara Gray que diz que pensou em pular o transplante de rim para assistir ao show de Taylor na sexta-feira no Accor Stadium em Sydney, Austrália. Seriamente.

Em entrevista com 9 Notícias Gray disse que estava indo para a arena quando recebeu um telefonema da equipe do hospital dizendo que finalmente encontraram um rim para ela.

Mas ela estava errada. Na verdade, a mãe de Queensland, de 35 anos, disse que estava no aeroporto de Gold Coast esperando para embarcar em um avião para Sydney quando recebeu a ligação por volta das 8h30.

Gray disse: “Não vou mentir, houve uma fração de segundo em que considerei dizer não [to the kidney]mas, você sabe, eu não sou louca.” Sim, uma decisão diferente a tornaria certificável.

Enquanto isso, Taylor acabou de se despedir de seu namorado bonitão, Travis Kelce Quem voou para Sydney apoiar a cantora em seu show e passar bons momentos com ela no zoológico .

Travis embarcou em um vôo ontem à noite, viajando para Las Vegas para festejar com Patrick Mahomes e seus companheiros de equipe do Kansas City Chiefs. O time ainda tem muito o que comemorar após a grande vitória sobre o San Francisco 49ers no Super Bowl de 2024.