Facebook completa 20 anos: Quais são as redes sociais com mais usuários?

Sas redes sociais se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas pelas pessoas em todo o mundo. São mais de 5 bilhões de usuários entre todos os apps existentes, o que significa um aumento de 5,6% em relação a 2023.

4 de fevereiro comemora o 20º aniversário de Facebook, e assim o portal We Are Social publicou um relatório sobre as redes sociais e os números que cada uma possui. E o facto é que, apesar de não ser o mais popular em 2024, o Facebook continua a ser o mais utilizado, ou pelo menos o que tem mais utilizadores.

Em todo o ano de 2023, somou 2,958 bilhões de usuários, 1,65% a mais que em 2022, e ultrapassou a marca dos 3 bilhões no início de 2024. E Mark Zuckerberg não só Facebookpois o grupo já possui: Facebook (3.049 milhões de usuários), Whatsapp (2.000 milhões de usuários), Instagram (2.000 milhões de usuários) e Mensageiro (979 milhões de usuários).

Ranking das redes sociais mais utilizadas no mundo

Facebook: 3,049 bilhões de usuários YouTube: 2,491 bilhões de usuários WhatsApp: 2 bilhões de usuários Instagram: 2 bilhões de usuários TikTok: 1,562 bilhão de usuários WeChat: 1,336 bilhão de usuários FB Messenger: 979 milhões de usuários Telegrama: 800 milhões de usuários Douyin: 752 milhões de usuários Snapchat: 750 milhões de usuários

O início do Facebook

O Facebook começou na renomada Universidade de Harvard, onde Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes fundaram a empresa com a ambição de expandi-la para além do ambiente universitário, para o qual buscaram financiamento em fundos de investimento.

Principais eventos: