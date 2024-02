Família Harrison de ‘Pawn Stars’ inicia fundo educacional para o filho de Adam após a morte

O negócio é o seguinte: após a morte de Adam Harrison no mês passado, os Harrisons foram inundados com apelos de pessoas de todo o mundo que perguntaram como podem apoiar a família em momentos de necessidade.

Um representante da família Harrison nos disse que a ex-mulher de Adam, Jennifer, também teve muitas pessoas entrando em contato com ela pedindo maneiras de ajudá-la neste momento difícil.

À luz desse afluxo de pessoas querendo contribuir e fornecer assistência – fomos informados de que os Harrisons decidiram criar um canal onde as pessoas pudessem solicitar presentes se quisessem … beneficiando o filho de Adam e Jennifer, Colton. Colton é um garoto do ensino fundamental… e o fundo criado irá para seus futuros empreendimentos educacionais.

TMZ divulgou a história… Adam morreu tragicamente de overdose de fentanil no mês passado. O pai de Adam, Rick, disse-nos que a crise do fentanil no nosso país deve ser levada mais a sério… pois parece que a droga continua a fluir através da fronteira.