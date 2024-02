Fãs de Justin Bieber decepcionados por ele não ter se juntado a Usher no SB Halftime Stage

Justin Bieber tem algum Desculpe para distribuir – pelo menos é assim que muitos de seus fãs se sentem, porque eles estão furiosos por ele não ter participado Usher para o show do intervalo do Super Bowl no domingo.

As Beliebers desapontadas estavam coçando a cabeça sobre o motivo de JB não subir ao palco para se juntar ao seu antigo mentor – o que era amplamente esperado, mas não aconteceu. Em vez disso, Justin estava na arquibancada com Hailey momentos antes do início do show do intervalo, e ele estava relaxando.