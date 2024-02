Fãs do Kansas City Chiefs dominam as pesquisas do Airbnb pelo Super Bowl em Las Vegas

Os fãs do Kansas City Chiefs parecem muito mais entusiasmados com o Super Bowl LVIII do que seus colegas do San Francisco 49ers… pelo menos em termos de interesse em aluguéis de curto prazo em Las Vegas.

O pessoal do Airbnb disse ao TMZ… as pesquisas por anúncios de aluguel na região de Las Vegas aumentaram mais de 65% na semana do Super Bowl, e a maioria dos locatários em potencial estão vindo de KC

Airbnb diz que os fãs dos Chiefs estavam frenéticos procurando lugares para ficar em Las Vegas depois Patrick Mahomes dar Travis Kelce venceu o Baltimore Ravens para garantir uma vaga no SB LVIII… no dia seguinte aos jogos do campeonato AFC e NFC, o total de pesquisas no Airbnb foi 3x maior em KC do que em SF.



nos estúdios TMZ

Os números fazem você se perguntar se existe um Taylor Swift efeito em jogo aqui… os Chiefs estão jogando no Super Bowl pela 4ª vez nos últimos 5 anos, então não é novidade para eles e seus fãs, e Taylor está trazendo novos fãs e toneladas de interesse extra.

Não importa qual time esteja reservando aluguéis de curto prazo, Las Vegas parece ser o grande vencedor aqui… O Airbnb diz que o interesse no aluguel está trazendo um grande potencial econômico para a região.