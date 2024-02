Fat Joe ostenta um par de tênis Donald Trump, ainda não votando nele

Joe gordo acredita na separação entre estilo e política e, como tal, é um orgulhoso proprietário de Donald Trump o novo tênis cano alto dourado…apesar de ter ZERO intenção de votar nele!!!

O veterano astro do rap recentemente realizou um julgamento sobre tênis em sua página do IG e defendeu sua aquisição de Os chutes “Never Surrender” de Trump – as edições exclusivas “Friends & Family”.