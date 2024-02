Felipe Massa explica os motivos da ida de Hamilton para a Ferrari

FWorms piloto de Fórmula 1 Felipe Massa ilumina Lewis hamiltona possível mudança para Ferrarivalendo-se de sua própria experiência com a seleção italiana. Massaque passou oito anos com Ferrariacredita que o fascínio de usar as icônicas cores da Ferrari e o prestígio associado à equipe tiveram um papel fundamental na Hamiltona decisão.

Apesar de Mercedes terminando consistentemente em primeiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores, Massa sublinhou que a escolha vai além de meras considerações desportivas.

Vídeo antigo da F1 mostra Lewis Hamilton dando dicas atrevidas sobre a mudança da Ferrari

“Sempre imaginei que ele iria, uma hora ou outra, tentar encerrar ou pensar em encerrar a carreira no Ferrari“, Massa disse ao Motorsport.com.

“E esse momento realmente chegará em Ferrari, se não me engano, quando ele está mais ou menos na casa dos 40 anos. Está claro que será sua última passagem pela Fórmula 1. Será um, dois ou três anos. Dependendo de quanto ele quiser [to stay] e dependendo do resultado que ele obtiver também.

“Acho legal. É imponente, quando você pensa no mundo automobilístico, a marca que ele vai representar, um ícone da mídia em vários aspectos.”

A decisão vai além do aspecto esportivo

Hamiltontendo passado 11 anos com Mercedesgerou especulações ao contemplar uma mudança para Ferrariequipe que terminou em terceiro lugar no Campeonato de Construtores.

Massa sugeriu que a decisão é motivada por fatores além do desempenho na pista, o que implica que o significado cultural e histórico do Ferrari poderia ter sido uma grande influência Hamiltona escolha de se separar Mercedes depois de uma longa parceria.

“Nunca podemos tirar o valor do piloto que ele é, o talento e a habilidade que ele tem quando está dentro do carro”. Massa adicionado.

“Se ele puder trazer algo para Ferrari, será sempre positivo. Sou fã da Ferrari e sempre os apoiarei. Acho que essa união será interessante e ótima.”