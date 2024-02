Festa de aniversário de Luka Doncic: superstar do Mavericks ultrapassa LeBron James em noite histórica

Cquarta-feira foi um dia especial para Luka Doncic. O Dallas Mavericks‘o armador superstar completou 25 anos e levou seu time a uma importante vitória sobre o Raptors de Toronto – enquanto arranja para si uma nova fatia de NBA história.

Doncic produziu um triplo-duplo de 30 pontos em Toronto para ajudar o Independentes recuperar de um colapso decepcionante em Cleveland na noite anterior, tornando-se o primeiro jogador do AssociaçãoA longa história de registrar um triplo-duplo com pelo menos 30 pontos…em seu aniversário. É o mais recente de uma lista cada vez maior de marcos para Lucascujo nome continua a ser comparado a alguns dos grandes nomes do esporte.

Nikola Jokic provoca Luka Doncic com comentário embaraçoso na frente de todo o time All-Star

Luka ultrapassa LeBron na lista triplo-duplo

Doncic dominou Dallas‘ Vitória por 136-125 em Toronto, terminando com 16 assistências e 11 rebotes, além de 30 pontos. O Mavericks perdia por um ponto no intervalo, mas ganhou vida no terceiro quarto, superando o raptores 40-25 no quadro e vencendo confortavelmente no final para melhorar para 34-25 nesta temporada.

Com seu 39º triplo-duplo de 30 pontos na carreira, Doncic passou Los Angeles Lakers o superastro LeBron James na lista desses jogos na história da liga. Foi também o 11º triplo-duplo de Doncic nesta temporada e o 67º de sua carreira – que tem pouco menos de seis temporadas.

Doncic construiu para si um rolo de destaque em Arena Scotiabankmerecendo elogios do comentarista colorido do Raptors Alvin Williams – que chamou o esloveno de “o melhor passador” que ele já assistiu em um jogo da NBA. Doncic acumulou 30 assistências apenas nos últimos dois jogos e tem oito jogos nesta temporada com pelo menos 15 centavos.

Doncic marcou pelo menos 30 pontos em 39 de seus 51 jogos nesta temporada e, ao entrar na noite de quarta-feira, liderou a NBA na pontuação em 34,5 pontos por jogo. Ele está a caminho de se tornar o primeiro jogador do Mavericks a ganhar o título de artilheiro – e se o Dallas terminar em posição alta o suficiente na classificação, o primeiro Real Madrid jogador poderia obter alguns votos de MVP.