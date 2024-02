Filha de Don Rickles quer que a Pixar use a voz do pai em ‘Toy Story 5’

Don Rickles não pode gravar novas falas para “Toy Story 5” – mas sua filha espera que a Disney tenha mais áudio arquivado para usar, porque ela quer seu pai no filme… TMZ descobriu.

ICYMI… a quinta parcela da amada franquia de animação teve data de lançamento em 2026, anunciada na quarta-feira. Ainda não temos detalhes do elenco, mas Rickles – que interpretou o Sr. Potato Head nas primeiras quatro parcelas da franquia – faleceu em 2017 .

Nós conversamos com Mindy Rickles – a filha do falecido grande ator e comediante – e ela nos diz… A Disney ou a Pixar ainda não chegaram a um plano para usar a voz de Don, o que é interessante, considerando que Potato Head é um grande personagem da franquia.

Na verdade – MR estava tão no escuro, diz ela, que nem sabia que “Toy Story 5” foi anunciado… e não tem ideia se eles planejam usar a voz dele ou reformular MPH.

Com isso dito… Mindy nos diz que está dando dois polegares para a franquia usar os vocais de seu pai por meio de filmagens que eles podem ter sobrado e guardados no cofre ao longo dos anos – mas tem que ser realmente ele… porque ela diz que a IA é proibida para ela.

A equipe de ‘TS4’ foi criativa e escolheu falas não utilizadas que ele gravou para os três primeiros filmes, parques temáticos, videogames associados e até mesmo o programa ‘Disney On Ice: Toy Story’ para juntar as peças de sua parte. Isso é exatamente o que Mindy nos diz que quer que aconteça agora.

Não está claro exatamente quanto mais diálogo a Disney pode ter com Don… mas com a Sra. Atriz do Cabeça de Batata Estelle Harris‘ morte em 2022, os criativos por trás de ‘Toy Story’ podem apenas dizer que o casal mudou para outra família – como Wheezy, o pinguim cantor, e Bo Peep entre o segundo e o terceiro filmes. Claro, eles também poderiam conseguir novos dubladores.