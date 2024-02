Filmes de shows de Taylor Swift e Beyoncé geraram ‘literalmente toda’ a receita da AMC

AMC Entertainment está dando Taylor Swift dar Beyoncéé uma ovação de pé… a rede de cinemas afirma que seus filmes-concerto estão por trás de “literalmente toda” sua receita até o fechamento de 2023.

AMC acaba de reportar lucros trimestrais para Wall Street, e a rede nacional diz que Bey e Tay Tay ajudaram a impulsionar suas finanças em grande escala.

Com a força de “Taylor Swift: The Eras Tour” e “Renaissance: A Film By Beyoncé”, a AMC arrecadou US$ 1,1 bilhão em receita no quarto trimestre.

O enorme número é superior aos US$ 990,9 milhões em receitas que a AMC relatou no quarto trimestre de 2022, um grande aumento no que diz respeito à AMC.

Taylor e Beyoncé também vão receber flores, diz CEO da AMC Adão Aarão diz que “literalmente todo” o aumento da receita é resultado dos shows dos cantores.

Lembre-se, a AMC assinou acordos no ano passado com Taylor e Beyoncé para distribuir exclusivamente seus filmes de concertos, e isso acabou sendo uma jogada comercial brilhante para todos os envolvidos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Adam acrescenta… “Para esse fim, nossos elogios a Taylor Swift e Beyoncé Knowles Carter não têm limite.”

Sem o aumento de bilheteria de Swifties e Beyhive, as coisas provavelmente pareceriam bastante sombrias para a AMC agora… a empresa diz que ainda está se recuperando das greves de Hollywood do ano passado.



Reproduzir conteúdo de vídeo





NOVEMBRO DE 2023

No geral, a AMC ainda perdeu US$ 182 milhões no trimestre, mas isso está bem abaixo da perda de US$ 287,7 milhões do ano passado… daí a alegria dos executivos da AMC por Taylor e Beyoncé.

Essencialmente, a rede de teatros ainda está sofrendo – mas os cantores superestrelas ajudaram a reduzir o sangramento.

Agora, a AMC está recorrendo a uma celebridade diferente para conseguir bundas nos assentos do teatro … AMC anunciou um trio de novos vídeos de 30 segundos Nicole Kidman comerciais – você conhece aqueles sobre “tornar os filmes melhores” – que serão exibidos nas pré-estreias dos cinemas, a partir de sexta-feira.

Com Taylor e Beyoncé mudando o jogo aqui com seus filmes-concerto, a AMC diz que terão mais filmes-concerto em 2024 e 2025.



Reproduzir conteúdo de vídeo





OUTUBRO DE 2023

Aron diz que os telefones da empresa estão tocando sem parar com ligações de diferentes músicos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ