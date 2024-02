Fim do Programa de Conectividade Acessível: Quais são algumas outras maneiras de economizar no acesso à Internet?

Tele Comissão Federal de Comunicações dos EUA deixou de aceitar novas inscrições para o programa amplamente utilizado, o Programa de Conectividade Acessívelque ajuda milhões de americanos de baixa renda e pertencentes a minorias na prestação de serviços de Internet.

Também conhecido como ACP, este programa oferece subsídios mensais de US$ 30 a US$ 75 para ajudar as famílias de baixa renda a cobrir os custos de conexão à Internet. A decisão da FCC de suspender novas matrículas resultará no eventual vencimento do programa

Aqui estão algumas dicas que você pode seguir para economizar no acesso à Internet caso não tenha conseguido se inscrever no ACP: