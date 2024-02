Fletcher Cox, dos Eagles, não perdeu a chance de esfregar na cara a derrota de Deebo Samuel no Super Bowl

Emesmo que sejam um pouco escassos, o São Francisco 49ers-Philadelphia Eagles os confrontos são muito intensos. Isso resultou em uma rivalidade acirrada entre dois dos ícones dessas equipes: Águias ataque defensivo Fletcher Cox e 49ers’ receptor amplo Deebo Samuel.

Desde 2019, quando Samuel se juntou ao 49ersas duas equipes se enfrentaram quatro vezes, incluindo a Campeonato NFC jogo em 2023. Os resultados foram equilibrados, com duas vitórias de cada lado, embora Filadélfia ganhou o NFC título por vencer São Francisco 31-7.

Deebo Samuel se envolveu em brigas no Twitter após a primeira derrota do 49ersParker Johnson

Os confrontos causaram Cox e Samuel trocar palavras com alguma frequência. Portanto, não é estranho que o Águias defensor decidiu aproveitar Nove recente derrota no Super Bowl nas mãos do Chefes de Kansas City por 25-22.

A farpa de Fletcher Cox contra Deebo Samuel.Instagram, Fletcher Cox.

A última farpa de Cox

Nem duas horas se passaram desde o apito final do Super Bowl LVIIIque foi resolvido na prorrogação, quando Cox já havia postado algumas mensagens em suas histórias do Instagram, acrescentando insulto a Samuel e a 49ers’ ferida.

“Mantenha os Eagles fora da boca, Boe,” Cox exigido, marcação Samuel na postagem. Na segunda postagem, o zagueiro acrescentou: “Eu ainda tenho alguns que você não tem” referindo-se ao anel do campeonato ele e Filadélfia venceu ao vencer STigela Superior LII contra o Patriotas da Nova Inglaterra.

Para completar, o jogador admitiu que já havia pensado na farpa de antemão: “Sim!! Eu estou segurando este aqui, filho!!!!!”

Samuel não é um alvo fácil

O 49ers O receptor disparou a primeira salva nesta nova troca entre os dois jogadores. Esta semana, numa das múltiplas conferências de imprensa antes do Super Bowl, Samuel descartou qualquer possível rivalidade com o Águias.

“Eu considero rivalidades jogos próximos. Não vamos mais falar sobre isso. Isso acabou”, Samuel respondeu a uma pergunta referente aos resultados recentes dos jogos entre as duas equipes.

Especificamente, o receptor poderia estar se referindo ao jogo deste mês de dezembro, quando São Francisco bater Filadélfia 42-19. Embora não se compare à perda no Campeonato jogo, pelo menos Samuel e a Nove posso dizer que ainda estão à frente na série entre as duas equipes com um recorde de 21 vitórias para Filadélfia 15 e um empate.