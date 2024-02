Formato do concurso de 3 pontos da NBA: Como funciona o concurso All-Star Weekend?

Fou décadas, a NBAConcurso de 3 pontos despertou a excitação dos fãs de basquete em todo o mundo.

Realizada na véspera do All-Star Game anual, esta competição eletrizante apresenta os melhores arremessadores da liga enquanto eles disputam a glória em uma emocionante demonstração de precisão de longo alcance.

Qual é a pontuação perfeita na disputa de 3 pontos?



Desde a sua criação em 1986o Concurso de 3 pontos da NBA passou por transformações notáveis, acompanhando o cenário em evolução do basquete.

Ao longo dos anos, o formato evoluiu, introduzindo elementos inovadores para elevar a emoção da competição.

Notavelmente, em 2014a introdução do “Bola do Dinheiro” rack adicionou uma camada extra de emoção, com os jogadores tentando capitalizar essas tacadas de alto valor.

Ajustes subsequentes, incluindo a incorporação de tiros de longa distância em 2020intensificaram ainda mais a batalha pela supremacia, ultrapassando os limites do que é possível alcançar nesta competição emocionante.

No coração do Concurso de 3 pontos da NBA reside uma premissa simples: acertar o máximo possível de tiros de longo alcance dentro de um período de tempo designado.

Os participantes navegam em cinco estações atrás do Linha de 3 pontosliberando sua habilidade de tiro enquanto se movem de canto a canto.

Cada estação possui uma prateleira de bolas de basquete, com quatro arremessos padrão valendo um ponto e um cobiçado “Bola do Dinheiro” vale dois pontos.

Tradicionalmente, a maior conquista era 30 pontosum feito realizado por poucos.

No entanto, com a introdução de inovações estratégicas, como o exclusivo “Bola do Dinheiro” rack e a incorporação de tiros de longa distância, o limiar da perfeição atingiu níveis sem precedentes.

No formato atual, alcançar uma pontuação impecável implica aproveitar todas as oportunidades e colocar ênfase estratégica em arremessos de alto valor, mantendo um ritmo consistente ao longo da rodada.

A pontuação máxima possível atual é 40 pontos num prazo de 70 segundos.

Desde o seu início humilde até a sua iteração atual, o Concurso de 3 pontos da NBA é uma prova do fascínio duradouro do arremesso de longa distância no basquete, combinando perfeitamente habilidade, estratégia e espetáculo.