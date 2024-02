Fortuna de Ilia Topuria: Quais são os ganhos de sua carreira e quanto ele ganha por luta?

Ilia Topuriaa estrela em ascensão do UFC, tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 1 milhão em 2024. Conhecido por sua confiança e determinação, Topuria enfrentará Alexander Volkanovski em uma luta que pode potencialmente elevar sua carreira e patrimônio líquido a novos níveis. alturas.

O patrimônio líquido de Topuria é uma prova de seu sucesso no UFC, bem como de seus acordos de patrocínio com Oblack Caps, Keio Mobile e patrocínio da RYU Apparel. Sua invencibilidade no MMA também contribuiu significativamente para sua riqueza, com sua primeira luta no UFC resultando na vitória sobre Youssef Zalal em pouco tempo. Desde então, ele continuou a impressionar com vitórias sobre lutadores notáveis ​​como Ryan Hall, Jai Herbert, Bryce Mitchell e Josh Emmett.

Nascido na Alemanha e lutando na Geórgia, a jornada de Topuria no MMA começou com a luta greco-romana aos sete anos de idade, antes de fazer a transição para o MMA aos 15. Sua carreira profissional decolou no cenário regional espanhol, levando-o a lutas pelo campeonato em várias promoções, incluindo Cage MMA Finland e Brave Combat Federation.

Ele é considerado o futuro do UFC

A próxima luta de Topuria pelo título contra Alexander Volkanovski no UFC 298 gerou um burburinho significativo, com muitos especialistas o aclamando como o futuro do UFC. Sua confiança em suas habilidades fica evidente ao proclamar com ousadia: “É inevitável que vou vencer essa luta. É o meu destino, sempre foi o meu destino. Nasci como lutador, nasci como UFC campeão mundial.”

À medida que a carreira de Topuria continua a crescer, espera-se que seu patrimônio líquido siga o exemplo, especialmente se ele garantir o cinturão dos penas. Com ambos os lutadores conhecidos por suas habilidades completas em wrestling, grappling e trocação, a luta pelo campeonato promete ser um confronto emocionante e intrigante.