Foto inédita mostra o vínculo de Taylor Swift e Kylie Kelce no jogo Chiefs vs.

Tele Chefes de Kansas City O Reino estava brilhando para Taylor Swift e Travis Kelcecunhada, Kylie Kelceenquanto posavam juntos em fotos inéditas do Chefes x Buffalo Bills jogo no mês passado. A foto do Instagram, postada por Amanda Santaesposa do empresário de Jason Kelce, capturou os dois sorrindo para a câmera cercados por amigos durante o jogo dos playoffs.

Na foto, Swift parecia aconchegante em uma jaqueta universitária branca e vermelha, combinada com um gorro vermelho, calça preta e seu batom vermelho característico, enquanto Kylie brilhava em uma camisa KC vermelha e uma jaqueta preta com seu cabelo castanho caindo em cascata nas costas. . Amanda Santa legendou a cena com “Baby, deixe os jogos começarem” antes dos Chiefs enfrentarem o San Francisco 49ers no Super Bowl 2024, no domingo.

Swift e Kylie se conheceram quando os Chiefs enfrentaram os Bills em 21 de janeiro e foram vistos conversando na suíte VIP antes do jogo. O cantor de “Cruel Summer” tem participado de todos os jogos de Travis Kelce desde que seu relacionamento foi divulgado em setembro.

Durante o jogo Bills vs. Chiefs Swift também conheceu o irmão de Travis Jason Kelce. O momento icônico durante o jogo mostrou Swift visivelmente chocado observando Jason rugir de excitação antes de pular da suíte. Mais tarde, ela foi vista dando-lhe um high-five quando ele voltou para a suíte.

Jason admite que sua façanha sem camisa foi premeditada

Jason mais tarde admitiu que o golpe de rasgar a camisa foi premeditado, embora Kylie tenha dito a ele para se comportar da melhor maneira, porque eles conheceriam Swift. Ele se lembrou com humor de ter contado à sua outra metade durante o podcast “New Heights” dele e de Travis no mês passado: “’Kylie, no primeiro dia em que te conheci, desmaiei de bêbado e adormeci no bar.’ Isso faz parte do charme. Isso faz parte do charme de Jason Kelce. Quero causar minha melhor primeira impressão.

Todo o clã Kelce, junto com Ed e Donna Kelce, devem se reunir no Super Bowl, que acontecerá em Las Vegas. Espera-se que Swift chegue ao estádio recém-saído do avião de sua parada na Eras Tour em Tóquio no sábado à noite. Segundo Travis, Swift expressou seu carinho por Jason, indicando que sua primeira impressão foi um sucesso.