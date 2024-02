Francis Ngannou deve enfrentar Ryan Bader x Renan Ferreira, vencedor na estreia no PFL

Francis Ngannou encontrará seu próximo adversário após o card PFL x Bellator no sábado.

O ex-campeão peso pesado do UFC, que enfrenta Anthony Joshua em luta de boxe no dia 8 de março, confirmou planos de retornar ao MMA e fazer sua tão esperada estreia no PFL em um futuro próximo. Ele não terá que esperar muito para descobrir quem enfrentará, com o campeão do Bellator, Ryan Bader, programado para enfrentar o campeão do PFL, Renan Ferreira, com o vencedor esperado para enfrentar Ngannou.

Dirigentes do PFL anunciaram a notícia na quinta-feira, depois que Ngannou abordou a possível luta durante uma aparição no Centro de Esportes.

“Acho que o vencedor é o cara com quem vou lutar na minha volta ao MMA”, disse Ngannou. “É minha intenção voltar ao esporte. Quando exatamente, acho que depende de 8 de março. Tudo depende de 8 de março.

“[Bader and Ferreira] são ambos campeões e um deles será campeão-campeão. Então, acho que não tinha jeito melhor de encontrar um adversário para mim, já que eu também sou campeão, caso você tenha esquecido.”

Bader e Ferreira já haviam convocado o vencedor para dar as boas-vindas a Ngannou no PFL, depois que ele fechou um acordo lucrativo para ingressar na promoção após o fim de sua carreira no UFC. Pouco depois de assinar com o PFL, Ngannou marcou uma luta de boxe contra o campeão linear dos pesos pesados ​​​​Tyson Fury, o que atrasou seu eventual retorno ao MMA.

Ngannou acabou marcando um knockdown em Fury e o levou a uma decisão dividida. Isso levou Ngannou a ser classificado pelo WBC no boxe e então ele foi autuado para a luta contra Joshua em março.

Ganhar, perder ou empatar, parece que Ngannou continua firme em retornar ao MMA, embora não haja um cronograma exato de quando isso aconteceria.

“A PFL tem o prazer de anunciar que o retorno de Francis Ngannou ao MMA na Divisão PFL PPV será contra o vencedor da superluta Campeão do PFL x Campeão do Bellator Peso Pesado entre Renan Ferreira e Ryan Bader”, disse o CEO da PFL, Pete Murray, em comunicado à imprensa. “Francis é um verdadeiro ícone dos esportes de combate com uma base de fãs e apelo global.

“Nós, junto com o resto do mundo do MMA, estaremos de olho para ver quem será seu primeiro adversário, Ferreira ou Bader.”

Bader disse anteriormente ao MMA Fighting que valeria a pena esperar uma luta contra alguém como Ngannou, mesmo que isso significasse que ele teria que ficar de fora por um longo período de tempo.

“Estou nesse ponto da minha carreira, com 40 e poucos lutas agora, é isso que quero fazer. Quero essas lutas maiores”, disse Bader. “Essa luta [against Ferreira] apareceu e é uma grande luta. É algo novo. É campeão contra campeão, então foi incrível. [Francis Ngannou] é algo que você espera.”

Como parte de seu acordo para assinar com o PFL, Ngannou não apenas negociou uma quantia considerável por seus serviços, mas também conseguiu a promoção para concordar com um pagamento mínimo de US$ 2 milhões para seus oponentes. Parece que Bader ou Ferreira estão agora competindo pela oportunidade de lucrar quando se enfrentarem no sábado.