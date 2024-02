Francis Ngannou promete levar a ‘alma’ de Anthony Joshua no próximo mês

Francis Ngannou leva muito a sério sua segunda chance de chocar o mundo do boxe.

Ngannou enfrenta o ex-bicampeão peso pesado Anthony Joshua em uma luta de 10 rounds no dia 8 de março em Riad, na Arábia Saudita. Apesar de ser o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do MMA e quase derrotar Tyson Fury em sua estreia no boxe profissional, Ngannou mais uma vez se encontra como um grande azarão na competição, com Joshua definido como favorito de 5 para 1 em algumas apostas esportivas. Mas “O Predador”, como sempre, permanece implacável.

Falando recentemente no Alta performance podcast, Ngannou respondeu a uma promessa pré-luta de Joshua sobre uma citação sobre quebrar o espírito de Ngannou e levar sua alma.

“Eles dizem nunca diga nunca. Nada é impossível, certo? disse o ex-campeão peso pesado do UFC. “Não conhecemos a força do Anthony Joshua, mas mesmo não acreditando que ele tenha essa força, vamos descobrir em dois meses. Vamos descobrir e acho que o inverso vai acontecer. Serei eu quem levará a alma dele.”

Ngannou, 37, surpreendeu o mundo dos esportes de combate em novembro ao lutar pela decisão dividida contra Fury em sua tão esperada estreia no círculo quadrado. Apesar de perder a luta no placar de dois juízes, Ngannou ainda levou Fury ao seu limite e até derrubou o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe em uma performance que destruiu as expectativas de muitos e deixou lutadores de boxe como Eddie Hearn e Carl Frampton cantando seus louvores.

A experiência turbulenta culminou em uma jornada sem precedentes para Ngannou, que o levou à guerra contra o UFC e, finalmente, deixou a promoção como campeão dos pesos pesados. Ngannou finalmente conseguiu a luta com Joshua depois que Deontay Wilder sofreu uma derrota chocante para Joseph Parker e atrapalhou os planos para Joshua vs.

Atualmente classificado como um dos 10 melhores boxeadores pesos pesados ​​do mundo pelo WBC, Ngannou agora pode se encontrar em uma posição privilegiada para lutar pelos títulos unificados dos pesos pesados ​​após seu encontro com Joshua e dependendo do resultado de Fury vs. Oleksandr Usyk em 18 de maio. .

Portanto, embora tenha estado a um passo de provocar uma das maiores surpresas da história dos esportes de combate, Ngannou não está mais pensando na decisão dos juízes contra Fury.

“Por que? Quer dizer, eu ganhei”, disse Ngannou. “Olhe para mim agora. Olhe para minha vida. Veja onde eu estava quando você achou que perdi. Você acha que porque alguns juízes tolos tomam alguma decisão, isso muda alguma coisa na minha vida? Minha família de quem eu estava falando, eles estavam sentados na primeira fila assistindo aquela luta. O sonho que carrego desde criança, eu estava naquela noite vivendo esse sonho. No topo do mundo, eu estava lá. E para todas as pessoas que [have] duvidando de mim, eu estava lá provando que eles estavam errados. Para todos que já olharam para mim, eu estava lá provando que estavam errados. Eles estavam em casa me assistindo na TV.

“Ganhei tudo. Você acha que é porque alguns juízes tomam uma decisão? Não é um tribunal. A única decisão que um juiz pode tomar para mudar a minha vida é um tribunal, se me assinarem para ir para a cadeia. Mas estou aqui. Na verdade, por causa dessa luta, dessa luta eu ganhei essa luta. Eu ganhei tudo. Ganhei tudo naquela noite naquela luta. Acho que ganhei tudo no boxe, e o mínimo que eles conseguiram foi dizer: ‘Oh, seu filho da puta, você não está tirando tudo de nós’. O que teria acontecido se eles tivessem me dado uma decisão? Faz o boxe parecer muito ruim. Eles precisam salvar a face em algum momento. Eu entendo.”