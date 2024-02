Frank Warren vai atrás da equipe de Oleksandr Usyk por recentemente caluniar Tyson Fury

Fúria de Tyson foi alvo de calúnias massivas quando a briga entre ele e Oleksandr Usyk ficou em perigo devido a uma grave lesão ocular que sofreu. Eventualmente, a luta foi transferida para o mês de maio, mas ainda está acontecendo. Durante esse período de renegociações, Equipe de Oleksandr Usyk e muitos especialistas do boxe na Grã-Bretanha foram rápidos em caluniar o ‘Rei Cigano‘. Eles insistiram para que ele se aposentasse, chamaram-no de covarde e apertaram seus botões o máximo que puderam. Fury ainda respondeu a essas críticas durante uma videochamada no programa de Ariel Helwani. Ele estava furioso com a equipe de Usyk por sugerir que ele deveria se aposentar e os denunciou em tempo real.

Frank Warren ataca novamente os críticos de Tyson Fury

De todas as vezes em que Tyson Fury foi criticado, o promotor Frank Warren não costuma sair em defesa do campeão dos pesos pesados. Mas esses últimos comentários contra sua ética e coragem de trabalho chegaram ao promotor. Sobre os dois representantes de Usyk, Warren disse a um grupo de repórteres: “Eles são dois idiotas, que tal? É isso que eles são. Eles continuam falando sobre isso. É simplesmente ridículo. Quer saber? Todos esses idiotas que ouça isso porque é isso que eles são, idiotas idiotas, pensar que Tyson está recebendo todo esse dinheiro faria isso. Em que planeta está todo mundo? De onde eu acho que isso vem? Idiotas. E você sabe por quê? Idiotas alimentam idiotas. ”

Ele continuou: “Eles estão assim desde o primeiro dia – você se lembra de voltar ao ano passado. ‘Oh, Tyson está desistindo da luta. Tyson não quer lutar contra seu homem.’ Fica dizendo ‘barriga gananciosa’ e todas essas besteiras o tempo todo. E tantas pessoas, incluindo aquele idiota [talkSPORT radio host] Adam Catterall percebeu isso e tomou sua decisão. E ainda assim quando eu confronto[ed] Alex Krassyuk cara a cara, na frente de uma câmera, e disse tudo isso para mim, ele apenas sentou ali e olhou para baixo, porque sabia que era uma besteira. E eles continuam vendendo essas besteiras para pessoas que acham que iriam ouvi-las. Eles dizem ‘odiadores’ ou qualquer outra coisa. Esse é o mundo em que vivemos no momento. Qualquer pessoa com um quarto de cérebro saberá que a luta começou. É no dia 18 de maio. Esses caras estão brigando.”