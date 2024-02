FuboTV abre processo de US$ 1 bilhão buscando impedir Disney, FOX e Warner Bros. de lançar serviço de streaming de esportes

Um serviço revolucionário de streaming de esportes que une Disney, FOX e Warner Bros. enfrenta oposição de um novo processo antitruste de US$ 1 bilhão movido por rivais da FuboTV.

A ação movida no tribunal federal de Nova York na terça-feira alega que Fubo está sendo forçado a transmitir vários canais não esportivos caros como condição para licenciar direitos para redes esportivas de empresas que agora estão se unindo para lançar um serviço de streaming compartilhado. O processo antitruste busca impedir que Disney, FOX e Warner Bros. lancem o serviço, o que reuniria canais de todas as diversas empresas – incluindo ESPN, TNT, FOX, FS1, FS2, entre outras – sob o mesmo guarda-chuva para a nova plataforma de streaming que é com lançamento previsto para o outono.

No processo, a FuboTV acusa as empresas de mídia de manterem “um controle de ferro sobre o conteúdo esportivo para extrair bilhões de dólares em lucros supracompetitivos” e de se envolverem em atividades que podem violar as leis antitruste, cobrando taxas de licenciamento de conteúdo da Fubo que chegam a 50 por cento. superior ao que outros distribuidores são solicitados a pagar pelo mesmo conteúdo.

“Cada uma dessas empresas tem se envolvido consistentemente em práticas anticompetitivas que visam monopolizar o mercado, sufocar qualquer forma de concorrência, criar preços mais altos para assinantes e enganar os consumidores quanto à escolha merecida”, disse o presidente-executivo da Fubo, David Gandler, em um comunicado, relatado pela primeira vez por O repórter de Hollywood. “Ao se unirem para reservar exclusivamente os direitos de distribuição de um pacote especializado de esportes ao vivo, acreditamos que essas empresas estão erguendo barreiras intransponíveis que irão efetivamente bloquear a entrada de quaisquer novos concorrentes no mercado.”

O novo serviço de streaming anunciado em 6 de fevereiro foi um acordo inédito, unindo empresas de mídia para lançar uma marca específica de esportes combinando todas as suas redes sob uma única bandeira que poderia ser oferecida aos consumidores.

A Disney já mantém vários serviços de streaming, incluindo Disney+, Hulu e ESPN+, enquanto a Warner Bros. tem o aplicativo Max. O novo pacote esportivo também será oferecido em um pacote que pode ser incluído em um serviço de streaming existente por um custo adicional.

No momento, a FOX não tem seu próprio aplicativo de streaming, então a única maneira de acessar esses canais é por meio de cabo ou outro serviço importante como o YouTube TV. Tudo isso mudaria com a parceria da rede com a Disney e a Warner Bros.

Claro, toda a programação do UFC é atualmente controlada pela ESPN, então também estaria disponível através do novo serviço de streaming. O acordo do UFC com a ESPN termina em 2025, e as negociações para um novo contrato devem começar ainda este ano.

Muitos acreditam que a parceria entre Disney, FOX e Warner Bros. no novo serviço de streaming é uma tentativa de controlar os custos crescentes associados aos acordos de direitos esportivos. Por exemplo, a NBA poderia procurar um pacote que pudesse duplicar ou triplicar o seu acordo atual, com custos potencialmente atingindo 8 mil milhões de dólares por ano.

Enquanto isso, espera-se que os direitos de transmissão do UFC possivelmente dupliquem o que a ESPN paga atualmente, aproximadamente US$ 300 milhões por ano para um contrato de sete anos que expira em 2025.

Fubo busca impedir o lançamento desse serviço de streaming de esportes. A empresa já viu os preços das ações caírem mais de 25% um dia após o anúncio do acordo entre Disney, FOX e Warner Bros.

Fubo também se interessou por esportes de combate no passado, com o serviço de streaming atualmente transmitindo eventos do BKFC e trabalhando anteriormente com o Bellator e o PFL na Challengers Series, que não será apresentada na promoção em 2024.