Ganhe muito dinheiro para gastar pouco no Las Vegas Strip Club antes do Super Bowl

Traga curto está fazendo jus ao seu faturamento lírico jogando notas de dólar em dançarinas exóticas de Las Vegas e cobrindo o chão com notas verdes… tudo isso enquanto seus hinos de clube de strip-tease estão tocando.

O rapper de “Money On The Floor” apareceu Cavalo Louco 3 em Las Vegas, de quarta à noite até quinta de manhã, chegando com uma equipe de 20 pessoas, incluindo colegas rappers Tecnologia N9ne dar X-Raid … e se você pensou que estava chovendo forte em Los Angeles, você precisa ver o que aconteceu na Strip.

Nossas fontes do clube de strip-tease – sim, nós também as temos – nos disseram que Short solicitou uma mesa na seção VIP ao lado do palco principal e, claro, ele foi imediatamente cercado por mais de 30 strippers. Como se costuma dizer, o jogo reconhece o jogo!

Too Short encomendou 2 garrafas magnum de Tequila Don Julio 1942, nada além da prateleira de cima, e ganhou US$ 15.000 em singles… e como você pode ver, o clube trouxe para ele os primeiros US$ 5 mil em singles em uma maleta iluminada, como Short havia feito. 2 strippers em seu colo.

Naturalmente, Too Short levou as notas para o palco principal e começou a jogar dinheiro para todos os lados… espalhando-o nas costas de uma dançarina enquanto ela dançava na frente dele. Movimento do livro didático.

A parte mais divertida … “Money On The Floor” de Too Short está tocando enquanto ele joga pilhas gordas no palco, e acima, onde uma dançarina mostra suas habilidades no pole para sua jam.



Crazy Horse 3 parece ser o local ideal para o Super Bowl LVIII, que será disputado do outro lado da rua, no Allegiant Stadium.

Tech N9ne voltou na noite de quinta-feira para receber e arrecadar US$ 20 mil para os artistas. Embora vários jogadores da NFL também fossem esperados – é seguro apostar que eles NÃO eram o centro das atenções.