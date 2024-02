Ganhos astronômicos com shows de Taylor Swift revelados

Taylor SwiftO apoio político de Trump poderá muito bem ser um factor determinante nas próximas eleições nos EUA, foi hoje revelado. A cantora se tornou um fenômeno que transcende as barreiras da indústria musical.

Suas decisões fazem com que milhões de pessoas sigam e façam o que ela faz, tornando-a uma verdadeira influenciadora.

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

A artista está de olho no Grammy Awards neste domingo, 5 de fevereiro. Os holofotes também estão sobre ela, pois conseguiu conquistar um número recorde de vitórias na categoria de melhor álbum.

A megaestrela sonha com uma noite mágica, assim como espera que seja para seu parceiro, Travis Kelce. Neste caso, na noite de 11 de Fevereiro, quando estará com o Chefes de Kansas Cityno Super Bowl, realizado em Las Vegas, Nevada.

Vale a pena notar que Taylor não atrai apenas seus próprios fãs, seu alcance também se estende ao futebol americano. Depois de assistir a um jogo, o cantor de ‘Shake It Off’ conseguiu multiplicar as vendas de camisetas de Travis em 400 por cento.

Taylor Swift ganha muito com turnês

Taylor Swiftos ganhos são surpreendentes. Como a Billboard informou, ela leva para casa cerca de 11 milhões de euros por cada show da ‘The Eras Tour’.

Ou seja, se vender todos os seus bilhetes, que normalmente rondam os 200 euros, ganhará um total de 591 milhões de dólares para a sua próxima digressão de 52 datas, prevista para 2024.

Esses pagamentos contribuíram para que o artista tivesse um patrimônio líquido de cerca de 1,1 bilhão de dólares.

Com ‘The Eras Tour’ ela superou lendas icônicas da turnê como Madonaque ganhou um total de 400 milhões de dólares, tornando-a a estrela feminina de turnê mais bem paga da história.

No entanto, a turnê de maior bilheteria ainda é a de Ed Sheeran, que arrecadou mais de 700 milhões de dólares.