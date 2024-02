Georgina Rodriguez ganha cerca de US$ 100 mil em ação judicial por seu passado antes de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez está com sorte. Por mais que pareça, a influenciadora, habituada a mostrar a sua vida como ela é, não quer que venham à tona questões que considera do seu passado, ou personagens que considera anónimas, como é o caso do seu pai. É por isso que ela lutou contra todas as probabilidades para preservar a privacidade de seu passado e de sua família.

E os tribunais decidiram a seu favor. Especificamente, o Tribunal de Primeira Instância nº 3 de Pozuelo de Alarcón, que deu o motivo para Geórgia e sua irmã Ivana Rodriguescondenando assim vários programas televisivos a pagarem 70 mil euros à ‘influenciadora’ pela intrusão na sua privacidade e na sua própria imagem e 50 mil euros a ambas as irmãs pela violação da privacidade e da autoimagem do pai.

A juíza afirma em sua sentença que a fama, transcendência e popularidade que Georgina tem hoje nada tem a ver com o que ela tinha no passado, antes de conhecer Cristiano Ronaldo. “Naquela época ela estava apenas começando a ser conhecida pelo relacionamento amoroso com o jogador de futebol e em nenhum caso desfrutou da fama e projeção pública que tem no momento”, afirma o juiz.

Segundo a juíza, em seu reality show, Georgina não fala sobre seu passado

Ela considera ainda que no reality show ‘I am Georgina’, exibido na Netflix, “ela mal fala do seu passado”, por isso não daria qualquer legitimidade aos meios de comunicação que falaram da sua infância ou publicaram imagens de quando ela era um menor.

“No documentário exibido em 2022 não foi feita nenhuma referência, nem foi divulgada qualquer informação sobre Geórgiavida familiar, em relação aos pais ou demais familiares, de sua infância e adolescência”, rege a sentença. Assim, Georgina criou jurisprudência com este acórdão.