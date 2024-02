Gina Carano abre processo financiado por Elon Musk contra a Disney por demissão de ‘The Mandalorian’

A ex-lutadora de MMA Gina Carano entrou com uma ação contra a Disney e a Lucasfilm alegando discriminação e demissão injusta depois que ela foi demitida de seu cargo em Guerra das Estrelas Series O Mandaloriano.

Carano entrou com a ação na terça-feira no tribunal federal da Califórnia, alegando que foi demitida por expressar opiniões de direita nas redes sociais. Carano está buscando uma ordem judicial que forçaria a Lucasfilm a reformulá-la para o papel que interpretou como Cara Dune nas duas primeiras temporadas da série.

O processo de Carano é apoiado pelo proprietário do X, Elon Musk, que anteriormente prometeu pagar as contas legais de qualquer pessoa discriminada por expressar opiniões em sua plataforma de mídia social.

“Se você foi tratado injustamente por seu empregador por postar ou gostar de algo nesta plataforma, financiaremos sua conta legal”, escreveu Musk no Twitter em agosto passado.

“Como um sinal do compromisso da X Corp com a liberdade de expressão, estamos orgulhosos de fornecer apoio financeiro para o processo de Gina Carano, capacitando-a a buscar a reivindicação de seus direitos de liberdade de expressão em X e a capacidade de trabalhar sem intimidação, assédio ou discriminação, ” Joe Benarroch, chefe de operações comerciais do Twitter, disse em um comunicado.

Em 2021, a Lucasfilm anunciou que Carano não voltaria para a terceira temporada de O Mandaloriano e afirmou que ela “atualmente não trabalhava na Lucasfilm e não há planos para ela trabalhar no futuro”. O estúdio também denunciou postagens de Carano nas redes sociais, que incluíam uma mensagem que aparentemente comparava a vida de conservador nos Estados Unidos às atrocidades sofridas pelos judeus durante o holocausto na Alemanha nazista.

“Suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são abomináveis ​​e inaceitáveis”, disse a Lucasfilm no comunicado.

Carano também perdeu seus agentes na UTA após sua separação da Disney.

Antes de sua demissão, também havia rumores de que Carano seria uma das estrelas de um novo Guerra das Estrelas spin-off chamado Rangers da Nova República, no entanto, essa série foi posteriormente arquivada. Sua personagem finalmente ganhou uma breve menção durante a terceira temporada de O Mandaloriano mas obviamente não apareceu no show.

No processo, Carano também afirma que foi intimidada nas redes sociais e que a Disney/Lucasfilm a assediou por causa de suas opiniões sobre Black Lives Matter, seus problemas com pronomes de gênero e sua manifestação contra mandatos emitidos durante a pandemia de COVID-19. Ela acrescentou que a Disney e a Lucasfilm supostamente ignoraram seus colegas de elenco masculinos, que rotineiramente expressavam suas opiniões nas redes sociais, mas não enfrentavam represálias como resultado.

“Alguns de nós foram injustamente apontados, assediados, perseguidos e tiveram nossos meios de subsistência retirados porque ousamos encorajar conversas, fizemos perguntas e nos recusamos a acompanhar a multidão”, disse Carano em comunicado ao The Hollywood Reporter.

“Estou honrado que meu caso tenha sido escolhido para ser apoiado pela empresa [X] esse foi um dos últimos vislumbres de esperança para a liberdade de expressão no mundo.”

Carano não está apenas buscando uma ordem judicial que forçaria a Lucasfilm a reformulá-la para o papel, mas também uma quantia de pelo menos US$ 75 mil e danos punitivos como resultado.