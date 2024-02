Gina Carano afirma que o processo contra a Disney é maior do que apenas sua demissão: ‘Já basta’

Gina Carano quebrou o silêncio em relação ao processo que moveu dias atrás contra a Disney e a Lucasfilm depois de ter sido demitida de seu cargo na série. Guerra das Estrelas série derivada O Mandaloriano.

Sua saída ocorreu depois que Carano fez uma série de postagens polêmicas nas redes sociais, incluindo uma foto específica que aparentemente comparava a reação que os conservadores enfrentam na América às atrocidades sofridas pelos judeus durante o Holocausto na Alemanha nazista. A Disney finalmente divulgou um comunicado dizendo que Carano não era funcionária do estúdio e não havia planos de trazê-la de volta para outra aparição no Mandalorian, mas acrescentou que “suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são abomináveis ​​​​e inaceitáveis. ”

Quase exatamente três anos depois, Carano entrou com a ação na Califórnia com o apoio do proprietário do Twitter, Elon Musk, que prometeu pagar despesas legais para qualquer pessoa que enfrentasse repercussões de declarações feitas em sua rede de mídia social. Falando sobre o processo pela primeira vez, Carano revela porque acredita que foi alvo de demissão pela Disney.

“Acho que talvez seja porque sou um pouco modesto”, disse Carano à FOX News. “Sou fácil de trabalhar e acho que às vezes se você perguntasse a alguém naquele set, eles diriam que eu era a pessoa menos controversa, mas acho que, como vimos em toda a América, muitos de nós estamos ficando doentes. e cansado e por isso acho que fui um pouco modesto ao me levantar. Acho que é por isso que fui alvo.”

Em seu processo, Carano alegou que foi alvo da Disney, enquanto muitos de seus colegas de elenco fizeram declarações polêmicas semelhantes nas redes sociais, mas não enfrentaram nenhuma punição.

A ex-lutadora do Strikeforce diz que sua demissão foi apenas um ponto de ruptura com a cultura do cancelamento e que ela precisava revidar, o que levou ao processo.

“O que aprendi é que se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um”, disse Carano. “Sou fácil de trabalhar e sou apaixonado pelo que fazemos. Estou sempre animado por estar no set. Eu até trabalhei com eles o máximo que pude para resolver quaisquer problemas que eles tivessem, mas eventualmente você tem um limite e quando esse limite é ultrapassado, você tem que dizer o suficiente. Já é suficiente.

“Se eu tivesse cedido e tivesse feito algo que me desrespeitasse, não estaria fazendo nenhum favor à próxima geração, às minhas sobrinhas, aos seus filhos. Eu senti que, por não ter filhos, eu era uma pessoa que poderia se levantar e dizer alguma coisa. As coisas que eu disse foram tão gentis. Eles não eram agressivos. Eles nunca foram mal intencionados. Eles nunca foram maliciosos e é assim que eu sei, porque eu estava tão consciente, que se isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você e se simplesmente passarmos isso para a próxima geração, vai ficar cada vez pior. ”

É claro que Carano enfrentará uma difícil batalha judicial porque a Califórnia mantém leis de “emprego à vontade”, o que significa que “sem contrato de trabalho, o empregador ou o empregado podem rescindir a relação de trabalho a qualquer momento, com ou sem justa causa”.

Acrescente a isso, a Disney definitivamente tomou medidas contra outros funcionários por declarações polêmicas feitas nas redes sociais, para que Carano não esteja sozinho lá.

O diretor James Gunn foi notoriamente demitido de seu filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 depois que mensagens ofensivas que ele fez anos antes no Twitter ressurgiram. A separação não durou para sempre, com a Disney eventualmente recontratando Gunn para dirigir seu filme antes de ele deixar o estúdio para assumir um novo papel na Warner Bros.

Roseanne Barr foi efetivamente demitida quando sua série Roseane foi cancelado pela Disney depois que ela lançou uma torrente de tweets racistas em 2018.

Ainda assim, Carano diz que está lutando pelo bom combate em seu processo e está grata por Musk estar apoiando-a depois de ter tido sua própria guerra de palavras contra a Disney nos últimos anos.

“Tenho pessoas nessas exposições de fãs que eu absolutamente amo e as vejo chorando, e muitas pessoas chorando, e apenas me agradeça por tomar uma posição”, disse Carano. “Agradeça-me por dizer as coisas que eu disse e que fizeram tudo valer a pena. Não importa o que aconteça, isso fez tudo valer a pena.

“Eu realmente aplaudo Elon Musk e X por me defenderem neste processo e agradeço todo o seu amor e apoio e espero deixá-los orgulhosos.”