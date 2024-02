Gina Carano processa Disney por demissão de ‘Mandalorian’ contra financiamento de Elon Musk

Gina Carano está processando a Disney por sua demissão de “The Mandalorian” – alegando que ela foi punida por não seguir a linha do partido político… e Elon Muskestá apoiando ela.

A atriz – que foi demitida pela Mouse House em 2021, bem no meio do COVID – acabou de entrar com uma ação contra seu ex-empregador… alegando que ela foi demitida injustamente de seu emprego por postar suas opiniões políticas nas redes sociais. algo que ela afirma não ter acontecido com seus colegas de trabalho que fizeram postagens semelhantes.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Carano afirma que foi demitida por não se conformar com a “ortodoxia progressista” que estava sendo defendida na empresa e no público em geral, especialmente no que diz respeito às políticas da COVID na época.

Especificamente, Gina diz que uma mensagem que ela publicou fazendo referência à perseguição aos judeus durante o Holocausto – comparando esse cenário com o que estava acontecendo com as pessoas que falaram sobre a COVID e outras posições de tendência conservadora – foi o que irritou a Disney.

Enquanto a empresa saiu na época bater nela pois o que eles disseram foi “denegrir as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas” … GC diz que sua postagem nas redes sociais não foi feita dessa forma, e que o contexto do que ela queria dizer se perdeu.

Mais importante ainda, Gina afirma que a Disney não a demitiu por causa do desempenho – mas simplesmente por expressar opiniões políticas que foram consideradas impopulares e antitéticas às da Disney… e Gina diz que isso era uma proibição legal.

Além do mais, Gina diz que outros colegas de elenco dela também fizeram comentários politicamente inflamados online na época – inclusive quando Mark Hamill foi acusado de gostar de um tweet transfóbico – mas a Disney aceitou as explicações e seguiu em frente.

Resumindo… Carano diz que sua carreira foi impactada negativamente e que ela perdeu muito dinheiro, considerando que seu trabalho estava indo muito bem antes que as coisas tomassem um rumo político. Ela está processando por danos não especificados… mas achamos que será muito.



