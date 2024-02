Glen Powell e Johnny Manziel festejam juntos em Scottsdale

As pessoas que estavam lá dizem que Johnny já estava no clube quando Glen apareceu e se juntou ao grupo.

Enquanto isso, Johnny estava conversando com várias mulheres diferentes… e nos disseram que não houve drama e que todos pareciam estar de bom humor, com JM e GP festejando por pelo menos algumas horas.

Glen estava na cidade para jogar golfe no Pro-Am de quarta-feira no WM Phoenix Open… Johnny não estava jogando golfe, mas nunca recusou um bom momento.

É uma dupla interessante… Johnny ganhou o Troféu Heisman na Texas A&M e Glen estudou na Universidade do Texas em Austin antes de ir para Hollywood. As escolas são grandes rivais, mas é mais um acordo do tipo irmão mais velho e irmão mais novo.