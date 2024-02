Glen Powell sai da festa pré-Grammy com vários modelos

Glen Powellestá realmente colocando todos aqueles Sidney Sweeney boatos para a cama… porque em vez de lamentar seu colega de elenco noivo, ele está festejando com toneladas de modelos!

O ator saiu em Los Angeles no sábado depois de uma festa pré-Grammy com algumas garotas adoráveis… e mesmo não tendo dito nada aos fotógrafos que esperavam do lado de fora do local, ele ainda causou uma grande impressão na multidão.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

GP entrou em um SUV com várias pessoas, incluindo modelos Sienna Raine dar Sara Mãos … e, para sermos honestos, alguns de seus companheiros pareciam absolutamente apaixonados pelo cara.

Basta olhar para aqueles rostos… grandes sorrisos e olhos atentos – parece que Powell era a vida da festa. Não é exatamente surpreendente, dado que o cara não é apenas lindo de morrer, mas também é muito engraçado!

Glen está claramente seguindo em frente no mundo do namoro… lembre-se, sua namorada de longa data Gigi Paris terminou com ele em meio a especulações, ele estava interessado em Sydney Sweeney, de Euphoria – os dois estrelaram a comédia romântica “Anyone But You” e as fotos do set pareciam sedutor como terno.

Claro, a dupla negou que algo estivesse acontecendo entre eles… embora Sydney deixou alguns comentários sugestivos no IG de Glen e disse que se preocupa profundamente com ele – muitas coisas que chamaram a atenção dos fãs.

Glen parece estar acabando com esses rumores – espero que de uma vez por todas – aqui … porque o homem está claramente aproveitando a vida de solteiro depois de sair de um longo relacionamento.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ