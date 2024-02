Golden Richards Causa da morte: Do que morreu o ex-wide receiver dos Cowboys e campeão do Super Bowl?

Richards Douradoso antigo Dallas Cowboys O receptor conhecido por seu cabelo loiro esvoaçante, que ficou famoso por receber um passe para touchdown em uma jogada de gadget no Super Bowl de 1978, morreu na sexta-feira de insuficiência cardíaca congestiva em sua casa em Murray. Ele tinha 73 anos.

O sobrinho de Richards, Lance Richards, confirmou a morte em uma postagem no Facebook.

“Meu tio Golden faleceu pacificamente esta manhã”, escreveu Lance Richards. “Lembrarei para sempre de ir caçar e conversar sobre futebol americano do Dallas Cowboy. Ele era uma alma gentil e doce e estou muito feliz por ele não estar mais sofrendo.”

O ex-astro da BYU passou sete temporadas na NFL com Dallas, Chicago e Denver, e é mais conhecido por suas mais de cinco temporadas como uma ameaça de jogo profundo com os Cowboys. Ele teve duas médias de mais de 21 jardas por recepção, terminando sua passagem em Dallas com uma marca de 18,3 na carreira.

Isso ficou especialmente evidente no Super Bowl de 1978 contra o Denver. Com os Cowboys à frente por 20-10 no quarto período, o zagueiro Robert Newhouse lançou um passe para touchdown de 29 jardas para Richards, que ficou atrás da defesa para garantir aos Cowboys seu segundo campeonato.

Richards terminou sua carreira com 122 recepções para 2.136 jardas e 17 TDs antes de lesões o levarem a se aposentar em 1980.

Natural de Salt Lake City, ele estrelou na Granite High School, depois na vizinha BYU, onde foi recebedor e retornador de punt, liderando o país como júnior com quatro retornos para TDs.

Richards jogou sua última temporada universitária no Havaí, conseguindo 23 passes para 414 jardas e cinco touchdowns. Isso chamou a atenção dos Cowboys, que o convocaram no segundo turno em 1973.

Richards lutou contra problemas de saúde e dependência de drogas depois de se aposentar

O Deseret News disse que Richards lutou contra problemas de saúde e dependência de drogas depois de se aposentar, mas esteve sóbrio nos últimos 10 anos.

“Sete ou oito anos de desgaste no campo de futebol para um wide receiver de 175 libras que também sofreu várias concussões”, disse ao jornal o irmão Doug Richards, ex-jogador de basquete da BYU. “Isso obviamente cobrou seu preço.”

Richards foi diagnosticado com doença de Parkinson em 2011 e morou com os filhos adultos Goldie Jr. e Jordan nos últimos anos. Doug Richards disse que seu irmão quebrou o quadril no Natal de 2022 e passou por quatro cirurgias no quadril.

“Ele nos deixou e foi para um lugar melhor”, disse Doug Richards. “Ele lutou muito bem até o fim, até chegar a sua hora.”