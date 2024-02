Gracie Bon reitera o desejo de mais opções de assentos para Big Booty Flyers

Gracie Bon está liderando a campanha para grandes viajantes em todos os lugares… pedindo assentos mais acessíveis enquanto está a 30.000 pés no ar – dobrando seu apelo anterior.

Conversamos com a modelo do Instagram no “TMZ Live” na sexta-feira… e ela absolutamente destruiu os tamanhos dos assentos nas companhias aéreas como existem atualmente, explicando que ela se sente confortável em trens e automóveis – mas quase não há espaço para ela nos aviões. Sim, é um problema real… é o que diz GB!