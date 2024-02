Gráfico de pagamento SSDI: Como você pode calcular o pagamento de benefícios por invalidez?

Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) e Renda Suplementar de Segurança (SSI) os benefícios fornecem uma tábua de salvação financeira vital para indivíduos que não podem trabalhar devido a deficiências físicas ou mentais.

Se você estiver solicitando benefícios do Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI), seu pagamento será baseado em seus rendimentos médios antes de você ficar incapacitado.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?

Como forma de seguro, os pagamentos são mais elevados para aqueles que pagaram mais impostos sobre os seus salários. Neste sistema específico, o seu rendimento familiar ou a gravidade da sua deficiência não afetam o valor do seu benefício.

Os indivíduos normalmente devem ganhar menos de US$ 1.350 por mês para se qualificarem para Benefícios do SSDI. Os indivíduos também devem não poder trabalhar em tempo integral, estar desempregados há pelo menos 12 meses e ter trabalhado pelo menos cinco dos últimos 10 anos para se qualificarem.

Seu benefício SSDI mensal é baseado em seu Lucro Médio Mensal Indexado (AIME) e Valor do Seguro Primário (PIA).

Como você pode calcular o benefício SSDI?

Seu AIME é calculado usando até 35 anos de trabalho. O Administração da Segurança Social (SSA) em seguida, soma os anos com os maiores rendimentos indexados e os divide pelo número total de meses desses anos. Depois disso, a média é arredondada para chegar ao seu AIME.

Quanto ao PIA, este é o valor base dos seus benefícios. É calculado usando o total de três porcentagens fixas do seu AIME e pontos de curvatura que mudam a cada ano para refletir o índice de salário médio nacional. Você recebe 90% dos ganhos até o primeiro ponto de curvatura, 32% dos ganhos até o segundo ponto de curvatura e 15% dos ganhos que excedem o terceiro ponto de curvatura.

Em 2020, o valor médio do benefício SSDI pago foi de US$ 1.258 por mês e a categoria mais alta de assalariados recebeu pagamentos de US$ 3.011. Você pode verificar o seu próprio pagamento esperado visitando o site do Seguro Social, onde há uma calculadora para calcular qual seria o valor do seu benefício único.

Se você está se candidatando Benefícios por invalidez da Previdência Socialé aconselhável que você fale com um advogado especializado em deficiência e Previdência Social para garantir que sua inscrição maximize o que você tem direito.