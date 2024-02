Grant Williams e Miles Bridges provocam briga no final de Hornets vs Warriors: “Seu idiota”

Ttensões explodiram no confronto entre o Charlotte Hornets e a Guerreiros do Golden State como Grant Williams e Pontes de Milhas se encontraram no centro de uma altercação no final do jogo com Lester Quinones. Com apenas alguns segundos restantes no relógio e o Guerreiros mantendo uma liderança de comando de 97-84, Quinonas fez um movimento em direção à cesta, apenas para ser recebido por um bloqueio feroz de Pontesque então intensificou o confronto com um empurrão.

Como Quinonas e pontes olhos fechados em uma troca acalorada, Grant Williams entrou na briga, enfrentando o Guerreiros‘ guarda em um momento de tensão crescente. Em meio ao caos, Quinonas dirigiu uma calúnia acalorada para Williansalimentando ainda mais o confronto.

“Sua vadia,” Quinonas gritou repetidamente para Willians.

A explicação de Kerr

Não é alguém que foge do confronto, Willians também se viu em uma disputa verbal com Draymond Verdeadicionando outra camada à situação já volátil.

Esse embate entre Williams e Verde remete a encontros anteriores durante Willians‘mandato com o celtas de Bostondestacando a animosidade latente entre os dois jogadores.

No rescaldo do jogo, Treinador dos Warriors, Steve Kerr ofereceu uma defesa de Quinonas‘, atribuindo seu jogo agressivo à pressão do relógio de chute, e não a qualquer intenção maliciosa em relação ao Vespas.

“Há 10 anos eu digo ao nosso time que se houver um diferencial no cronômetro de chute, você deve continuar jogando. Para mim, o jogo diz para você continuar jogando. Sempre fizemos assim.” Kerr observado.

“Ninguém nunca se ofendeu. Eles pressionaram nos últimos minutos. Você ainda joga o jogo. Assim que não há diferença no relógio de chute, você senta na bola e deixa o tempo acabar.

“Mas se há um diferencial, acho que os caras deveriam continuar jogando. Para mim, é muito estranho por que isso seria ofensivo para alguém. Nunca entendi por que isso seria ofensivo.”