GTA 6: Mapa atualizado do novo jogo da Rockstar com todos os detalhes vazados

Tainda falta cerca de um ano GTA VI está à venda. O jogo da Rockstar está sendo um dos mais esperados da história, mas é certo, pelo que vimos no trailer, que será uma verdadeira loucura que fará as delícias dos fãs.

É considerado o jogo do ano de 2025, pois segundo rumores será o produto de entretenimento mais caro de se produzir na história. Isso deixa seus fãs muito animados e em busca de todo tipo de novas informações sobre o assunto.

O primeiro trailer de GTA 6 finalmente chegou e é realmente alucinantejogos Rockstar

Um youtuber atualiza o mapa do GTA VI com todos os vazamentos

Conforme observado por @TREVORTRAILER no X, esta atualização sobre a aparência do mapa é a maior até agora. A versão 0.038 traz muitas mudanças, o que permitiria saber mais detalhadamente como será o novo cenário em que GTA VI será desenvolvido.

Irá de 16.000×16.000 para 18.000×18.000, para adicionar algumas áreas terrestres, como uma costa no oeste do mapa, chamada Port Gelhorn, na qual ainda não se sabe exatamente onde cada um dos locais que estão que se diz estar nesta área será, como um campo de futebol ou alguns apartamentos.

O Anfiteatro Solar da FPL também foi deslocado para o norte, na parte oeste do Porto VC, e acrescentando pontes, estradas… Na parte sul, a área de Grass Rivers foi um pouco mais detalhada, e as áreas de terreno foram adicionado.

Além disso, em Quantum Bay foi adicionado um arquipélago e a estação de metrô do aeroporto foi atualizada.

Por fim, nas Ilhas Gator Key, foram atualizados os nomes de diferentes estruturas, que, segundo especulações, será a ‘Chave do Pássaro’.

A verdade é que as imagens estão ganhando força, e pode ser que as especulações dos fãs estejam cada vez mais próximas de como finalmente será o cenário do jogo da Rockstar Games.