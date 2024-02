Guarda Patrimonial de Penedo evita tentativa de suicídio

Uma tragédia foi evitada em Penedo nesta quinta-feira, 08, quando um dos membros da Guarda Patrimonial Municipal evitou que um adolescente tentasse tirar a própria vida.

Delúsio Silva cumpria sua missão de proteger o patrimônio público penedense quando percebeu que um estudante se preparava para tomar uma atitude desesperada.

“Graças a Deus eu estava no lugar certo, na hora certa, e consegui salvar esse adolescente de pular da Rocheira. Ele estava com os braços cortados, o braço direito, o braço esquerdo, mas eu consegui trazer ele para a prefeitura”, informou o guarda patrimonial aos seus superiores.

Após o resgate, os responsáveis pela escola onde o adolescente estuda foram acionados e tomaram as medidas necessárias, acompanhados por psicólogo.

No relato do ato heróico, a Guarda Patrimonial de Penedo informa ainda que o seu efetivo já impediu três tentativas de suicídio, dois feminicídios e dois homicídios desde que foi instituída, em 2018.

Além disso, os guardas patrimoniais auxiliam nas ocorrências de acidente no trânsito quando estão próximos da situação, agindo até a chegada da SMTT ou em parceria com o órgão municipal até a prestação do socorro pelo SAMU.

Também vale destacar que a ocorrência de furtos no Centro Histórico caiu devido a presença do efetivo da Guarda Patrimonial de Penedo, setor que tem a frente o Tenente Oliveira, oficial reformado da Polícia Militar alagoana.