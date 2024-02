Haaland dobra o Manchester City na frente do Everton e o coloca no topo da Premier League

Tterceira vez é um encanto para Erling Haalandjá que depois de dois meses afastado devido a uma lesão no pé e dois jogos contra Burnley e Brentfordo norueguês voltou a marcar para liderar Cidade de Manchester passado Éverton 2 a 0 no sábado.

A Chuteira de Ouro de 2023 marcou seus dois primeiros gols em 2024 para afundar os Toffees e colocar os Citizens no topo da classificação por enquanto, com Liverpool capazes de voltar à frente caso obtenham um resultado contra Burnley.

O grande gesto de Cristiano Ronaldo para Erling Haaland que lhe rendeu elogiosTwitter

É a primeira vez que o City fica na liderança da tabela desde 24 de novembro, uma recompensa pela sua impressionante forma, enquanto busca o quarto título consecutivo da Premier League.

Pep descansou De Bruyne, Walker e Bernardo Silva, entre outros, e o City sentiu isso. O Everton, que se encontra na zona de rebaixamento devido à penalidade de pontos, foi uma rocha. Eles resistiram e procuraram bater no contra-ataque.

O fator De Bruyne

Pep teve que trazer De Bruyne para mudar de assunto. Everton fez o que pôde para manter o City afastado, mas no final não conseguiu negar Haaland.

De escanteio, o norueguês recuperou rebote e chutou com o pé direito. Um míssil que partiu Pickford petrificado. Aos 71 minutos rompeu definitivamente o muro azul, encerrando a sua ‘seca’. Desde o dia 28 de novembro, quando marcou contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões, o gigante norueguês não comemorava nenhum gol.

Tendo superado sua lesão, Haaland mostrou tudo em seu repertório. Em um balcão, KDB colocou-o em fuga e o norueguês, saindo do meio, era um trem de carga que levava Brathwaite por surpresa. Ele cortou para o zagueiro e o deixou no chão com força, antes de se preparar e passar com o pé esquerdo Pickford.

Um grande golo e um novo recorde: foi titular em 50 jogos no campeonato inglês e marcou 50 golos. Outro exemplo do poder Haalandque passou Salah como o maior goleador da Premier League com 16 gols.

Durante os dois meses de lesão, ele se manteve no topo dos artilheiros. Agora, ele quer recuperar o tempo perdido. Uma bênção para a cidade.