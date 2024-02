Heck of a Morning: Quem são os maiores ‘e se’ da história do UFC?

Há lutadores que chegaram ao chão para se tornarem grandes estrelas do UFC e do MMA, há outros que simplesmente não tinham quando a porta do octógono se fechou, mas há outros que pareciam ter tudo e suas histórias nunca foram totalmente contadas. Quem é o maior lutador “e se” da história do UFC?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, é Free-For-All Friday, onde os tópicos dos ouvintes incluem alguns daqueles lutadores que, por um motivo ou outro, não foram capazes de terminar suas histórias de carreira da maneira que os fãs podem ter feito. esperava que eles fizessem isso. Além disso, as questões incluem a construção de estrelas no UFC, o evento principal do UFC Vegas 86 entre Jack Hermansson e Joe Pyfer, a conferência de imprensa inicial da WrestleMania da WWE na quinta-feira em Las Vegas e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.