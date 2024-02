Henry Cejudo reverte rumo e não vai se aposentar após derrota no UFC 298: ‘Não posso sair assim’

Henry Cejudo tomou sua decisão.

O campeão olímpico e ex-titular de duas divisões do UFC anunciou sexta-feira em seu canal no YouTube que não se aposentará do MMA após a derrota no UFC 298 para Merab Dvalishvili, revertendo o rumo das promessas pré-luta de que a luta seria tudo ou nada para ele .

“Eu simplesmente não posso deixar isso acontecer assim. Simplesmente não posso”, disse Cejudo. “Por mais que doa. Mais uma vez, pessoal, eu pego o L. Mas não posso pegar o L sabendo como saí. Não me importo com o aspecto perdedor disso. Talvez do jeito que eu fui – o lado sem fôlego, não tentar nocautear esse cara porque estava cansado – acho que é isso que realmente me incomoda. Então a partir de hoje, pessoal, eu estava me preparando para anunciar meu [retirement] – alguns dias atrás, eu literalmente fiz um vídeo inteiro sobre minha aposentadoria, agradecendo à minha família, agradecendo aos meus amigos, agradecendo a todos que estiveram lá.

“Mas conforme o tempo passa e me dá a chance de conversar com muitas lendas – liguei para Daniel Cormier, conversei com Quinton ‘Rampage’, conversei com muitos caras que respeito e que já estiveram lá antes. E quer saber, Henrique? Olhe para a sua situação. Você saiu e lutou com o cara número 1 do mundo [Aljamain Sterling], você perdeu uma decisão dividida. Você saiu e praticamente lutou com o melhor cara do mundo [Dvalishvili], porque quando esse cara tiver a oportunidade de lutar contra Sean O’Malley ou ‘Chito’ Vera, vai ser um trabalho fácil para ele. Porque pensei a mesma coisa que Sean. Eu era como Sean, ‘Esse cara é desleixado, esse cara é X, Y e Z.’ Mas é diferente quando você realmente chega lá.

“É diferente quando você tem ritmo, e um cara que não tem necessariamente aquele poder de nocaute ou precisão, mas só tem isso, e é isso que o torna perigoso. Não é necessariamente sua luta livre. É o seu limite, é a capacidade dele continuar a acelerar o ritmo e mantê-lo naquele ritmo onde ele não esgota seu próprio maço. Ele me pegou. Eu pego o L. Mas não posso deixar ficar assim. Eu simplesmente não posso, cara.

Cejudo, 37, sofreu uma derrota desigual para Dvalishvili no último sábado, no UFC 298. Cejudo foi derrotado e superado por Dvalishvili ao longo do cansativo confronto de 15 minutos. Pior, porém, é que o lutador olímpico cedeu cinco quedas para Dvalishvili e foi controlado de forma espetacular na segunda metade da luta, com Dvalishvili até erguendo Cejudo acima de sua cabeça e correndo pela jaula em uma cena que lembra o lendário Matt Hughes. revanche contra Frank Trigg em 2005.

Foi a derrota mais convincente de Cejudo desde o nocaute no primeiro round que sofreu nas mãos do então campeão Demetrious Johnson em 2016, e “Triple C” fez muitos exames de consciência desde então, refletindo sobre sua decisão de voltar. da aposentadoria após três anos afastado do MMA. Cejudo se aposentou inicialmente em maio de 2020 após derrotar Dominick Cruz para se tornar um dos dois únicos lutadores a defender cinturões do UFC em duas categorias de peso diferentes.

“Eu provavelmente teria sido melhor se nunca tivesse voltado ao esporte, porque me aposentei e me aposentei por cima”, reconheceu Cejudo. “Por que me aposentei em primeiro lugar? Eu consegui tudo. Não houve motivador. Você quer sair como um lutador no topo pelo resto da vida. Se eu pudesse fazer do jeito que Khabib [Nurmagomedov] tivesse, seria ótimo. Mas vou dizer uma coisa: sempre haverá ‘e se’ com caras que nunca foram lá e realmente foram em frente. E o que eu poderia dizer na minha posição é que o show continua.

“Dana White estava certo ao dizer isso? [I] deixou três anos para trás? Três de [my] primeiros anos? Sim, vou dar a ele. Reconhecendo agora, a forma como me senti no sábado, a forma como [the situation] já meio que acabou, você começa a pensar psicologicamente, ‘Droga, esses caras estão certos? Eu não poderia fazer de outra maneira? Primeiro, se eu pudesse mudar tudo, provavelmente nunca mais voltaria – mas agora que estou de volta, agora tenho que foder onde durmo. E por isso, cara, eu simplesmente não posso sair assim.

“Então estou aqui hoje, senhoras e senhores, aceitando minha palavra como homem, confrontando vocês, vocês, as pessoas, vocês, meus fãs, vocês, minha família, vocês, meus amigos, vocês, os odiadores, que eu simplesmente não posso sair. assim. E gente, para dizer o mínimo, o Triple C está longe de acabar.”

Assista ao anúncio completo de Cejudo abaixo.