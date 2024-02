Henry Fambrough, último membro sobrevivente dos Spinners, morto aos 85 anos

Henry Fambrougho último membro sobrevivente original do grupo de R&B The Spinners, com sede em Michigan, está morto de causas naturais.

O aclamado vocalista faleceu na quarta-feira em sua casa no norte da Virgínia, depois de passar um mês em cuidados paliativos… de acordo com o porta-voz do grupo, Tanisha Jacksonque falou com o Imprensa Livre de Detroit.

A última aparição pública de Fambrough foi em novembro de 2023, na cerimônia de posse do Hall da Fama do Rock N Roll dos Spinners. A homenagem veio poucos meses depois de Fambrough se aposentar da banda, após 7 décadas cantando partes de barítono em sucessos como “The Rubberband Man”, “Games People Play” e “Working My Way Back to You”.

Jackson diz que Henry “conseguiu experimentar esses elogios. Ele foi capaz de se deleitar com a conquista e isso o deixou muito feliz”.

Henry co-fundou o grupo vocal em 1954 junto com Pervy Jackson, Billy Henderson, Bobby Smithdar CP Spencer.

Eles tiveram um tremendo sucesso nas décadas de 60 e 70… registrando pontuações dos 40 maiores sucessos, incluindo seu sucesso número 1 em 1974 com Dionne Warwick“Então você veio.”

Seu primeiro grande sucesso na Motown veio em 1970, quando “It’s A Shame” alcançou a posição número 1. 14 na parada Hot 100 da Billboard.

O mesmo ano, Philippe Wynn se juntou à banda e eles assinaram com a Atlantic Records. Ao longo dos anos, os Spinners viram vários novos membros irem e virem.

A banda ganhou 6 indicações ao Grammy e 18 álbuns de platina e ouro durante sua carreira.

Fambrough foi o último membro original que permaneceu no grupo até sua aposentadoria no ano passado.



Henry deixa sua esposa, Normal. Ele tinha 85 anos.