Holly Holm considerou ser adversária do retorno de Amanda Nunes: ‘Tenho todo o respeito por ela’

Holly Holm enfrentou quase todos os nomes proeminentes em sua categoria de peso e há uma lenda que ela estaria aberta a lutar novamente.

A ex-campeã de duas divisões do UFC Amanda Nunes esteve recentemente presente no UFC 297 em Toronto e embora “The Lioness” não tenha dado nenhuma indicação de que planeja sair da aposentadoria, vê-la tão perto do octógono novamente gerou algumas conversas sobre se ela pode ter outra briga ou duas dentro dela.

Sobre A hora do MMAHolm foi questionada sobre o possível retorno de Nunes e se ela gostaria de uma revanche da luta pelo título peso galo do UFC 239.

“[Nunes] poder [come back]”, disse Holm. “Essa foi até uma das coisas que pensei quando eles disseram: ‘Temos uma briga por você, acredite, só precisamos ver.’ Eu me pergunto se seria como se ela tivesse que pelo menos ter uma briga antes [a title shot] se ela voltasse e em algum momento meu treinador e eu disséssemos, ‘Não, provavelmente não.’

“Eu não pensei nada e então pensei, ‘Você viu alguma coisa sobre Nunes talvez voltando?’ Também pensei nisso, mas não sei. Eu acho que ela está aproveitando o tempo livre. Ela foi bastante ativa em ser bicampeã e tudo mais. Tenho todo o respeito por ela neste esporte. Mais uma lutadora que já lutou contra as top girls. Você realmente não pode tirar nada de Amanda.”

Nunes defendeu com sucesso seu título contra Holm por nocaute técnico no primeiro round em julho de 2019, a última vez que Holm disputou o cinturão do UFC. A ex-campeã tem se mantido ocupada desde então, vencendo três de suas últimas cinco lutas, sendo as únicas falhas uma derrota por decisão dividida para Ketlen Vieira e uma derrota por finalização para Mayra Bueno Silva, que mais tarde foi revertida para no-contest quando Silva testou positivo para um substância proibida que ela toma para tratar seu TDAH.

Ganhando ou perdendo, Holm aparentemente sempre se viu diante de um adversário condecorado, seja Nunes, Cris Cyborg, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Miesha Tate, Germaine de Randamie ou mesmo Raquel Pennington, a recentemente coroada campeã peso galo que Holm detém dois vence.

Holm atribui sua disposição de enfrentar a competição mais acirrada às experiências que teve como boxeadora campeã mundial.

“Quando comecei a lutar, quando estava participando de algumas de minhas primeiras lutas pelo título, eu via algumas dessas garotas, via esse grande recorde e ficava muito nervoso e então começava a olhar com quem elas lutaram”, Holm disse. “Eles ficariam tipo 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, por 12 lutas seguidas, 20 lutas seguidas. Então eu pensei, eu não quero ser assim. Esse tipo de vitória nem parece tão bom e eu sempre quis ter certeza de que lutaria o melhor e não queria ser um ‘campeão de papel’, não queria ser assim.

“Sim, há mais risco quando você está lutando contra os melhores, e tenho orgulho de ter lutado com os melhores enquanto eles eram atualmente os melhores. Não depois do fato, quero lutar contra os melhores quando eles são os melhores, porque essas são as lutas a serem travadas. Essas são as lutas mais estressantes, são as mais intensas, você tem muito a perder. Muita coisa vem com isso, mas no final das contas eu olho para trás até para minha carreira no boxe e sei que lutei com todas as garotas top quando elas estavam no auge e estou muito feliz com isso nessa carreira, então por que eu iria querer fazer alguma coisa aqui? Sempre quero enfrentar os maiores desafios e falhei em algumas das minhas lutas, mas ainda quero poder acreditar em mim mesmo e encarar essas grandes lutas assim.

Holm não recua para sua próxima luta, que acontece no UFC 300, no dia 13 de abril.

Esperando Holm no evento histórico está Kayla Harrison, duas vezes campeã do PFL e duas vezes ganhadora da medalha de ouro olímpica, que faz sua estreia no octógono no evento. Harrison abriu como um grande favorito sobre Holm e as probabilidades apenas deixaram Holm mais animado com o confronto.

“Acho que ser um azarão deixa você – não sei, há apenas um sentimento diferente nisso”, disse Holm. “É assim que me sinto em relação a essa luta. Isso meio que me intrigou, é uma luta diferente, talvez porque também não é ninguém que já esteve no UFC. Porque sua mente está em todas essas pessoas, então quando isso aconteceu foi apenas uma nova jornada, uma nova página, um novo lutador para realmente pensar que esta poderia ser uma daquelas lutas épicas da história.”