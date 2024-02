‘Homem-Aranha Pró-Vida’ causa danos de US$ 100 mil após escalar Las Vegas Sphere

A homem que se autoproclama ‘Homem-Aranha Pró-Vida’ foi preso após uma manobra que o viu escalar o Las Vegas Esfera causou US$ 100.000 em danos.

Na quarta-feira, Casa dos Campos subiu ao topo da esfera de 366 pés de altura e documentou e compartilhou sua façanha nas redes sociais.

A ousada escalada do ativista do “homem-aranha pró-vida” na esfera de Las Vegas poucos dias antes do Super Bowl 58Instagram

“Estou aqui no topo da Esfera. Acho que eles vão me fazer subir até o topo”, disse ele em um vídeo que compartilhou em sua página do Instagram.

Um relatório de prisão afirma que um engenheiro da Esfera estava dentro do prédio quando viu Des Champs subindo a Exosfera. O engenheiro acompanhou sua subida e notificou seus supervisores e a polícia que se encontraram Os campos no topo da esfera.

De acordo com a KTNV, no relatório da prisão, a polícia afirmou que havia uma “preocupação de segurança” em permitir Os campos para descer novamente. Se ele não descesse voluntariamente, um o resgate de helicóptero teria sido necessário.

Os campos está enfrentando múltiplas acusações, incluindo destruição de propriedade superior a US$ 5.000 e conspiração para destruir propriedade privada. Suas façanhas de escalada supostamente causaram danos no valor de US$ 100.000 às luzes externas.

Matthew German, vice-presidente de segurança da Esfera, disse à polícia que a Esfera não deve ser tocada ou escalada devido ao seu exterior delicado. O relatório também levantou preocupações da polícia de que outros aventureiros seriam encorajados a escalar o marco depois de assistirem à transmissão ao vivo.

Por que o ‘Homem-Aranha Pró-Vida’ escalou a Esfera?

A jovem de 24 anos, moradora e ativista de Las Vegas, estava tentando aumentar a conscientização sobre uma mulher grávida sem-teto, Isabel, que precisava de ajuda financeira.

Os campos está tentando arrecadar dinheiro para que a mulher, Isabel, consiga cancelar o aborto, com consulta marcada para 10 de fevereiro.

“Só queria dizer que estou fazendo isso hoje para arrecadar dinheiro para uma mãe chamada Isabel”, acrescentou. “Ela está sem-teto e grávida e precisa de ajuda, pessoal. Acesse letthemlive.org ou o link na minha biografia para apoiar essa mulher.”

No momento em que escrevo, DesChamps ajudou a arrecadar mais de US$ 37.000 de sua meta de US$ 50.000.