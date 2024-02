Homem de Nebraska diz que abordou suspeito armado no Chiefs Super Bowl Rally

O torcedor do KC Chiefs que abordou um suspeito armado no tiroteio no desfile diz que não pensou duas vezes antes de ir atrás dele… e o cara aparentemente tinha uma grande arma apontada para ele.

Paul nos conta que estava derrubando o homem no chão quando percebeu que uma grande arma de fogo atingiu o convés. Enquanto outros fugiam para salvar suas vidas, Paul diz que lutou por sua… lutando com o cara e tentando ao máximo mantê-lo preso até que a polícia chegasse e eventualmente cuidasse do resto.

Paul, um torcedor do Chiefs de Nebraska, estava no desfile da vitória do Super Bowl com suas três filhas… uma das quais nos conta que ajudou a manter a arma longe do atirador quando a arma estava no chão. Parece ser quem vemos pegando a arma no clipe agora viral.