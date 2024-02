Clara ArcoA família ficou encantada com aquela sensação pop Taylor Swift está prestando homenagem à falecida atriz em seu próximo álbum ‘The Tortured Poets Department’.

Arco, que faleceu em 27 de setembro de 1965, ficou conhecida como a ‘It Girl’. Sobreviveu por sua família, Arcoa bisneta tem expressado sua alegria com Rápidoé uma homenagem.

Clara Bow por Taylor Swift

Uma das faixas do RápidoO próximo álbum de é intitulado ‘Clara Bow’, em um aceno tão claro quanto possível à atriz.

Brittany Grace Bell, Arcobisneta de, falou ao TMZ sobre a notícia.

Sino disse que a família está esperançosa de que a atenção que será trazida por Rápidoa música de irá destacar Arcosucessos, e não trazer mais escrutínio da mídia e fofocas a que ela foi submetida durante sua carreira em meados do século XX.

TMZ também informou que RápidoA equipe não fez contato com a família, porém. Eles estão, no entanto, abertos a fazer contato com a cantora para saber exatamente por que ela decidiu nomear uma faixa em homenagem à falecida atriz.

Bell é da opinião de que Rápido decidiu fazer referência a Arco porque ela pode se identificar com ela “porque ela é uma it girl moderna”, com Clara tendo sido o original.

Curiosamente, as pessoas apontaram que durante o recente Grammy, Rápido usava um colar muito parecido com o usado por Arco em sua época, e muitos ficaram se perguntando se Rápidotoda a roupa foi inspirada em Arcoo que parece provável.

Sino diz que Arco ficaria encantado com o reconhecimento Rápido.